США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

По словам главы Госдепартамента, вопрос лицензирования украинского производства сейчас находится на этапе обсуждения.

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США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото defense.gov, скриншот из видео

Что сказал Марко Рубио:

Быстро нарастить выпуск высокотехнологичных ракет не получится

США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере дронов

Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной о возможной выдаче лицензий на производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом в Вашингтоне подчеркивают, что реализация такого проекта потребует значительного времени.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

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По словам главы Госдепартамента, вопрос лицензирования украинского производства сейчас находится на этапе обсуждения. Однако даже при достижении соответствующих договоренностей быстро нарастить выпуск высокотехнологичных ракет не получится.

"Это как раз сейчас обсуждается. И, как я уже говорил, это не быстрое решение. Наращивание производства требует нескольких лет на строительство заводов, даже при наличии лицензии. Это высокотехнологичное оружие", – отметил Рубио.

Он добавил, что такой проект потенциально может быть реализован, однако не способен оперативно решить существующую потребность Украины в ракетах для систем Patriot.

"Этот вопрос обсуждается и может быть реализован, но он действительно не решит ту краткосрочную проблему, на которую они указывают", – пояснил американский госсекретарь.

США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере дронов

Во время интервью Рубио также спросили, означает ли позиция Вашингтона отказ от предложения Украины сотрудничать с американскими партнерами и обмениваться опытом в области беспилотных технологий.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов рассматривать подобные инициативы, если они отвечают американским интересам и позволяют укрепить оборонные возможности страны.

"Если есть соглашение, которое имеет смысл для США, – я думаю, мы идем на такие сделки, обсуждаем их, и все они находятся в работе", – сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что конкретных решений по этому вопросу пока объявлять не готов. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в поиске новых возможностей для развития собственной обороны и готовы сотрудничать с партнерами, которые могут предложить перспективные технологии.

В то же время Рубио отдельно отметил, что подобные проекты также относятся к долгосрочной перспективе и не дадут результата в ближайшее время.

"Мы всегда ищем способы усилить нашу собственную оборону, и если у кого-то есть возможность вступить с нами в партнерство и создать нечто подобное, мы, безусловно, будем к этому открыты. Но, опять же, это долгосрочные проекты – это не то, что появится немедленно", – подчеркнул он.

Инфографика patriot, патриот / Главред

Производство ракет Patriot в Украине: эксперты назвали реальные сроки

После заявления Дональда Трампа о возможном размещении в Украине производства ракет-перехватчиков для систем Patriot эксперты оценили, насколько быстро такой проект можно воплотить в жизнь.

Создание полноценной производственной линии потребует значительного времени. Украине придется получить необходимые технологии, оборудовать предприятия, найти специалистов и организовать стабильное поступление комплектующих.

По оценкам аналитиков, даже в случае быстрого согласования проекта первые ракеты отечественного производства могут появиться лишь через один-два года. При этом ситуация остается сложной, поскольку Россия продолжает наращивать выпуск баллистических ракет для комплексов "Искандер-М".

Поставки ракет для Patriot - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Financial Times сообщила, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot значительно сократились. FT отмечает, что истощение запасов союзников привело к случаям, когда во время российских обстрелов ни одна ракета не была перехвачена.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет для систем Patriot в преддверии зимы. Министр отметил, что продолжается поиск ракет PAC-2 и PAC-3 и что партнеры подают "правильные сигналы". Он назвал минимально необходимым количеством не менее 300 перехватчиков для перезимовки.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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