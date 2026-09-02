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Больше никаких разводов на окнах: эксперты рассказали, как добиться идеальной чистоты

Дарья Пшеничник
2 сентября 2026, 17:01
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Специалисты по уборке советуют изменить не средство, а ткань, последовательность действий и даже время уборки.

Окна, мытье
Как мыть окна без разводов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему старая футболка оставляет полосы на стекле
  • Какую погоду выбрать для мытья окон
  • Как понять, с какой стороны образовались разводы

Разводы на окнах после уборки появляются не из-за дешевого средства, а из-за нарушенной техники очистки и неправильно выбранной ткани - именно на это советуют обратить внимание специалисты по уборке, сообщает ТСН.

Главным инструментом эксперты называют обычную микрофибру: она впитывает влагу, не оставляет ворсинок и позволяет отполировать поверхность до блеска.

Первый этап работы вообще не предусматривает использования воды. Пыль и сухую грязь снимают с рам, подоконников и направляющих с помощью пылесоса, щетки или сухой салфетки. Москитную сетку лучше снять и почистить отдельно - оставшаяся на ней и на раме пыль после контакта с жидкостью превращается в грязные пятна.

Только после этого приступают к стеклу: наносят достаточное количество средства и вытирают поверхность чистой безворсовой салфеткой, двигаясь сверху вниз и постепенно обрабатывая всю площадь. Если после первого прохода остались следы, стекло протирают ещё раз сухой микрофиброй.

Почему микрофибра лучше старой футболки

Хлопковая футболка или кухонная тряпка кажутся удобной альтернативой, но именно они чаще всего становятся причиной появления новых полос. Такой материал оставляет ворс, неравномерно впитывает жидкость и скорее размазывает грязь по поверхности.

Структура микрофибры работает иначе - она впитывает воду и собирает остатки чистящего средства, поэтому после правильного протирания стекло остается прозрачным без видимых следов.

Не менее важно и время суток. Уборку под прямыми солнечными лучами эксперты считают типичной ошибкой: стекло нагревается, и моющий раствор высыхает ещё до того, как его успевают вытереть. Оптимальный вариант - пасмурная погода или, по крайней мере, затененная сторона дома.

Домашний раствор и чего делать не стоит

Когда специального средства под рукой нет, специалисты предлагают смешать состав самостоятельно. В одном из рекомендуемых вариантов берут 2 стакана воды, ½ стакана белого или яблочного уксуса, ¼ стакана 70-процентного спирта, 2 капли средства для мытья посуды и, по желанию, 1–2 капли эфирного масла апельсина. Готовую жидкость переливают в бутылку с распылителем.

Для регионов с жёсткой водой рекомендуют использовать дистиллированную воду - а сам уксус помогает справиться с минеральными отложениями.

Среди типичных ошибок - распыление средства сразу на запыленное стекло и работа одной и той же салфеткой по всему окну. Насыщенная пылью и влагой микрофибра уже не очищает поверхность, а лишь переносит грязь с места на место.

Мыть все окна за один день специалисты также не рекомендуют: работу проще разделить на этапы или двигаться комната за комнатой. Еще один прием для самоконтроля - одну сторону стекла протирать горизонтальными движениями, а другую - вертикальными, чтобы по направлению полос сразу определить, с какой стороны остались разводы.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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