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Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди

Анна Косик
2 сентября 2026, 16:01
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Погодные условия в большинстве областей Украины существенно изменятся уже завтра.
Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где в Украине ожидаются дожди и грозы 3 августа
  • Насколько снизится температура ночью

Погода в Украине завтра, 3 сентября, в большинстве областей будет определяться полем повышенного давления. Ночью осадков не ожидается, но днем из-за прогрева прохладного влажного воздуха синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

Как сообщили в Укргидрометцентре, только в восточных областях и в Крыму осадков не будет в течение всех суток. Кроме того, в Украине будет преобладать умеренный западный ветер, который принесет дополнительную прохладу.

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"Поэтому температура будет соответствующей: немного низкой ночью и комфортной днем (теплее всего в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны)", - добавили синоптики.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9+15 градусов, в южной части - +13+18 градусов. Днем ожидается +21+26 градусов, в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны - до +30 градусов. В Карпатах прогнозируется ночью +5+10 градусов, днём +15+20 градусов.

Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди
Погода в Украине 3 сентября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области

В четверг в столице и в Киевской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем местами будут кратковременные дожди и гроза. Ветер западный, 5–10 м/с.

Температура по области ночью снизится до +9+14 градусов, днем ожидается +21+26 градусов. В Киеве синоптики прогнозируют +12+14 градусов ночью, +23+25 градусов днем.

Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди
Погода в Киеве 3 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Какая будет погода в Украине до конца сентября - прогноз

Главред писал, что, по данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в этом году в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме.

В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм. При этом среднее месячное количество осадков составляет 37–74 мм, в южной части местами 28–36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 77–108 мм, в высокогорье Карпат - 126–130 мм.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, несмотря на общий прогноз тёплого сентября, синоптики не исключают прихода холодных воздушных масс. В отдельные периоды атмосферные фронты могут быстро принести ощутимое понижение температуры, дожди и порывистый ветер.

Ранее сообщалось, что температурные показатели на этой неделе будут контрастными по всей территории Украины. После прохождения холодного атмосферного фронта на территорию Украины распространится более прохладная воздушная масса.

Накануне стало известно, что 4 сентября в Украине продолжится период сухой и теплой погоды без значительных осадков. Только в дневное время под влиянием атмосферного фронта в западных и северных регионах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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