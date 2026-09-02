Детский шампунь вместо химических средств — 6 вещей, которые он сможет отмыть

Детский шампунь поможет очистить деликатные предметы без использования агрессивных средств. На каких поверхностях его можно применять, а каких лучше избегать.

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Как использовать детский шампунь в быту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Детский шампунь можно использовать не только для волос

Где еще пригодится это средство

Детский шампунь создан для бережного ухода за нежными волосами малышей, однако его использование не ограничивается ванной комнатой. Благодаря мягкой формуле это средство можно применять для очистки некоторых деликатных вещей и предметов в доме. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Martha Stewart, эксперты по уборке рекомендуют использовать детский шампунь для ухода за деликатными вещами. Главное правило при его применении - использовать небольшое количество средства и тщательно смывать его чистой водой, чтобы на поверхностях не оставалось следов.

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Кисти для макияжа

На косметических инструментах ежедневно скапливаются остатки тонального крема, кожного сала и пыли. Детский шампунь поможет мягко вымыть загрязнения из ворса. Для этого достаточно развести несколько капель средства в емкости с тёплой водой, осторожно промыть кисти, тщательно ополоснуть их и оставить сохнуть.

Щетки и расчески для волос

На зубцах расчесок и щеток быстро скапливаются остатки средств для укладки, кожный жир и пыль. Сначала удалите все волосы, оставшиеся между зубцами, а затем промойте щетку или расческу в воде с небольшим количеством детского шампуня. После этого предмет нужно хорошо промыть.

Деликатная одежда и ткани

Детский шампунь можно использовать для ручной стирки некоторых нежных тканей или удаления свежих пятен. При этом перед применением обязательно проверьте этикетку изделия и рекомендации производителя. На незаметном участке ткани также желательно предварительно протестировать средство.

Видео о том, чем можно заменить шампунь для волос, можно посмотреть здесь:

Плюшевые игрушки

Мягкие детские игрушки требуют бережного ухода. Разбавленный в воде шампунь можно использовать для точечной очистки поверхности плюша. Нанесите небольшое количество раствора на чистую влажную салфетку, осторожно протрите загрязненный участок, а затем удалите остатки средства чистой водой.

Многоразовые бутылки и контейнеры

Мягкое моющее средство может помочь удалить жирный налет и другие загрязнения с многоразовых бутылок и контейнеров. После мытья емкости необходимо очень тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить все остатки шампуня. Перед использованием также стоит убедиться, что производитель изделия допускает такой способ очистки.

Кисти для рисования

Детский шампунь может подойти для очистки художественных кистей от свежих красок на водной основе. Однако с засохшими или масляными красками он, скорее всего, не справится. Для таких загрязнений лучше использовать специальные средства, рекомендованные производителем краски.

Предостережение экспертов

Несмотря на универсальность, детский шампунь не является дезинфицирующим средством, поэтому его нельзя использовать вместо специальных средств для обеззараживания. Также не стоит применять его без предварительной проверки на необработанном натуральном дереве, мраморе, натуральном камне или мебельной обивке.

Перед очисткой любой деликатной поверхности или вещи лучше протестировать средство на небольшом незаметном участке. Это поможет убедиться, что шампунь не повредит материал и не оставит пятен.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы научить, вдохновить и предложить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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