Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

О чём вы узнаете:
- Когда по народным приметам не советовали стирать
- Какие дни считались неблагоприятными для стирки
Сегодня стиральные машины полностью взяли на себя домашние хлопоты, однако наши предки относились к стирке как к особому ритуалу. В древности существовал целый перечень правил и предостережений относительно того, когда именно не стоит приступать к этой бытовой работе. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, особое значение наши предки придавали времени и дням недели. Неправильно выбранный момент для стирки, согласно народным поверьям, мог лишить семью покоя, навлечь трудности или "запрограммировать" всю неделю на усталость и хлопоты.
Почему не советовали стирать с самого утра
Утро в народных представлениях считалось временем, которое задает настроение на весь день. Поэтому начинать его с тяжелой и изнурительной работы считалось плохой приметой.
Потеря благополучия: верили, что стирка и полоскание белья сразу после пробуждения могут "вымыть" из дома удачу, покой и финансовое благополучие.
Настроение на весь день: если хозяйка с первых минут погружалась в тяжёлые хлопоты, считалось, что весь день пройдёт в суете, хаосе и постоянных делах.
Запрет на стирку в воскресенье
Воскресенье традиционно считалось особым днём, предназначенным для отдыха, семьи и духовного обновления. Поэтому тяжёлую домашнюю работу старались отложить.
Источник конфликтов: по народным приметам, большая стирка в воскресенье могла навлечь на дом ссоры, напряжение и беспокойство.
Бытовой смысл: поскольку ручная стирка требовала немалых физических сил, отказ от отдыха мог лишить человека энергии на следующую неделю.
Почему понедельник считался неудачным днём для стирки
Понедельник символизировал начало новой недели, поэтому к нему также относились с особой осторожностью.
Существовало поверье: "Как начнешь неделю, так ее и проведешь". Стирка в понедельник якобы могла привести к тому, что последующие дни будут наполнены тяжелой и непрерывной работой.
Большинство таких поверь имело вполне практическую основу. В отсутствие современной техники стирка была физически тяжёлой работой, поэтому подобные правила могли помогать людям распределять силы, находить время для отдыха и не перегружать себя бытовыми делами.
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