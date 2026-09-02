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Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

Марина Иваненко
2 сентября 2026, 16:48
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Когда нельзя стирать согласно народным приметкам - почему наши предки избегали стирки рано утром, в воскресенье и понедельник.
Когда нельзя стирать
Когда нельзя стирать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда по народным приметам не советовали стирать
  • Какие дни считались неблагоприятными для стирки

Сегодня стиральные машины полностью взяли на себя домашние хлопоты, однако наши предки относились к стирке как к особому ритуалу. В древности существовал целый перечень правил и предостережений относительно того, когда именно не стоит приступать к этой бытовой работе. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, особое значение наши предки придавали времени и дням недели. Неправильно выбранный момент для стирки, согласно народным поверьям, мог лишить семью покоя, навлечь трудности или "запрограммировать" всю неделю на усталость и хлопоты.

видео дня

Почему не советовали стирать с самого утра

Утро в народных представлениях считалось временем, которое задает настроение на весь день. Поэтому начинать его с тяжелой и изнурительной работы считалось плохой приметой.

Потеря благополучия: верили, что стирка и полоскание белья сразу после пробуждения могут "вымыть" из дома удачу, покой и финансовое благополучие.

Настроение на весь день: если хозяйка с первых минут погружалась в тяжёлые хлопоты, считалось, что весь день пройдёт в суете, хаосе и постоянных делах.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Запрет на стирку в воскресенье

Воскресенье традиционно считалось особым днём, предназначенным для отдыха, семьи и духовного обновления. Поэтому тяжёлую домашнюю работу старались отложить.

Источник конфликтов: по народным приметам, большая стирка в воскресенье могла навлечь на дом ссоры, напряжение и беспокойство.

Бытовой смысл: поскольку ручная стирка требовала немалых физических сил, отказ от отдыха мог лишить человека энергии на следующую неделю.

Почему понедельник считался неудачным днём для стирки

Понедельник символизировал начало новой недели, поэтому к нему также относились с особой осторожностью.

Существовало поверье: "Как начнешь неделю, так ее и проведешь". Стирка в понедельник якобы могла привести к тому, что последующие дни будут наполнены тяжелой и непрерывной работой.

Большинство таких поверь имело вполне практическую основу. В отсутствие современной техники стирка была физически тяжёлой работой, поэтому подобные правила могли помогать людям распределять силы, находить время для отдыха и не перегружать себя бытовыми делами.

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