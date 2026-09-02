Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

Эксперты проанализировали действующие тарифы на коммунальные услуги и условия, в которых могут оказаться украинцы в холодное время года.

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Сколько зимой украинцы будут тратить денег на коммунальные платежи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какими будут тарифы на коммунальные услуги этой осенью и зимой

Увеличатся ли расходы на коммунальные услуги в случае отключений света

Сколько в среднем будут тратить на коммунальные услуги украинцы зимой

Зима 2026–2027 годов станет для украинцев едва ли не самой тяжелой из-за террора страны-агрессора России и угрозы отключений электроэнергии и теплоснабжения. Но помимо этого для жителей Украины неприятным ударом может стать повышение стоимости коммунальных услуг.

Главред выяснил, действительно ли украинцам придется тратить значительно больше денег на коммунальные услуги и как изменятся расходы в случае отключений.

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Что будет с ценами на электроэнергию

Вопрос будущих расходов на коммунальные услуги в первую очередь зависит от действующих тарифов на электроэнергию, которые правительство пока оставляет без изменений. По информации экс-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, базовая стоимость электроэнергии для населения сохраняется на отметке 4,32 грн за кВт·ч, и правительство продлило действие этого тарифа до 31 октября 2026 года. Пересмотрят ли цену ближе к зиме, пока неизвестно.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отдельно предусмотрена льготная цена для домохозяйств с электроотоплением - 2,64 грн за кВт·ч на первые 2 000 кВт·ч ежемесячного потребления. Эта сниженная ставка действует только в отопительный сезон и вновь начнет применяться с 1 октября.

Сколько будет стоить газ этой зимой

Помимо электроэнергии, существенную часть зимних расходов составляет стоимость газа, и здесь ситуация также остается стабильной даже дольше - вплоть до весны. По данным компании "Нафтогаз", зафиксированная цена газа для её клиентов составляет 7,96 грн за кубометр, и этот тариф будет действовать вплоть до апреля следующего года.

На рынке поставщики предлагают населению годовые тарифы в диапазоне от 7,96 до почти 10 гривен за кубометр, однако около 98% украинских семей обслуживаются именно "Нафтогазом".

Что будет с тарифами на воду

Наряду с электричеством и газом остается вопрос водоснабжения, где централизованного подхода к ценообразованию в стране нет.

Единого тарифа на водоснабжение и водоотведение в Украине не установлено - в каждом регионе есть водоканал, который самостоятельно пересматривает цены в зависимости от рыночной ситуации и местных условий. Недавно во многих городах стоимость водоснабжения и водоотведения выросла.

Тарифы на воду в Украине отличаются / фото: ua.depositphotos.com/

Повысятся ли тарифы на отопление и горячую воду этой зимой

Ситуация с централизованным теплоснабжением остается законодательно закрепленной. Цены на централизованное отопление сохраняются на уровне, установленном до начала полномасштабной войны, а их пересмотр зависит от решений местных теплокоммунэнерго в каждом конкретном городе.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Будут ли украинцы платить больше за электроэнергию и газ в случае отключений

Энергетический эксперт Юрий Корольчук в комментарии изданию "Комерсант украинский" отметил, что предстоящий отопительный сезон окажется для украинцев очень непростым, хотя худшего сценария с дефицитом природного газа удастся избежать при соблюдении определенного условия.

По словам эксперта, если раньше речь шла лишь о гипотетической возможности введения графика подачи природного газа, то в следующем отопительном сезоне такие ограничения, скорее всего, станут реальностью.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Кроме того, неизбежны графики подачи электроэнергии, которые в худшем случае могут означать отсутствие света до 20 часов в сутки, но все же более вероятным является ограничение на 5–6 часов", - отметил он.

В то же время роста тарифов на электроэнергию и природный газ пока не ожидается, однако это компенсируется другим фактором.

"Это будет компенсировано сезонным увеличением потребления зимой, в результате чего суммы в счетах за коммунальные услуги в отопительный сезон вырастут на 40–50%", - пояснил эксперт.

Сколько реально может стоить коммуналка зимой

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в Facebook привел собственные расчеты статей расходов для типичной квартиры украинцев зимой.

По его расчетам, электроэнергия при среднем потреблении без дополнительного обогрева (250 кВт·ч) обойдется примерно в 1100 грн, водоснабжение и водоотведение для квартиры с 2–3 жильцами (ориентировочно 10 куб. в месяц) - около 1000 грн, горячая вода при потреблении 5–6 м³ - около 500 грн, а вывоз ТБО - около 100 грн.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

"Теплоснабжение - 45–50 грн за кв. м без общедомового счётчика, с индивидуальным счётчиком - 30 грн за кв. м. Среднее 40 грн за кв. м × 50 кв. м квартиры - 2000 грн. Газ 3–5 куб. м без отопления - это 30–40 грн. Абонентская плата + распределение газа - это ещё 150 грн в месяц. Получается до ~5000 грн в месяц зимой по счетам за квартиру площадью 50 м². Если добавить управление многоквартирным домом, а это ещё дополнительно 500 грн, то получится 5500 грн", - подчеркнул он.

Попенко добавил, что квартира площадью 70 м² с тем же количеством жильцов обойдется владельцам как минимум в 6600 грн в месяц.

Сколько будут стоить украинцам дрова

Наряду с централизованными ресурсами часть украинцев зимой продолжает полагаться на дрова, и здесь ценовая картина существенно различается в зависимости от породы древесины.

По данным ГП "Леса Украины", средняя цена одного кубометра дров на верхнем складе составляет 1350 грн с НДС, причем доставка в эту сумму не входит.

Стоимость в первую очередь зависит от породы дерева: твердолиственные породы (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, акация) стоят около 1400 грн за кубометр, сосна и ольха - около 1150 грн, а ель, пихта и другие мягколиственные породы - примерно 1000 грн за куб. Все указанные цены уже включают НДС, поэтому разница между самой дорогой и самой дешёвой группами составляет около 400 грн за кубометр, что становится ощутимым при закупке сразу всего зимнего запаса.

Дрова в Украине подорожали / фото: УНИАН

Цены на дрова также заметно различаются по регионам: в Карпатах и на Полесье древесины больше, поэтому там стоимость чаще всего ниже средней, тогда как на юге и востоке страны топливная древесина обходится дороже.

Почему дрова подорожали и хватит ли их на зиму

Региональную разницу в ценах дополняет и общий прогноз относительно самого рынка древесины на отопительный сезон. В эфире "Киев24" энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что зима будет сложной как для жителей городов, так и для жителей сел, ведь стоимость дров будет оставаться высокой из-за дорогого дизельного топлива.

"В деревню не стоит спешить. И в деревне будет и опасно, и достаточно сложно, и в городе. В деревне нужны дрова, и здесь возникает следующий вопрос: самая большая финансовая составляющая в стоимости дров - это их доставка потребителю. Поэтому стоимость дров определяется, прежде всего, стоимостью дизельного топлива. Будет тяжелая зима, и нужно эту зиму просто пережить", - говорит Игнатьев.

Эксперт также рассказал, что объем необходимой древесины для отопления существенно варьируется в зависимости от типа и размеров жилья каждой семьи.

"Все зависит от жилой площади дома. В среднем для сельского дома 4–4,5 кубических метров хватает для печи. Для большого дома потребность может вырасти до 10–15 куб. в зависимости от того, как построена система теплоснабжения", - подчеркнул он.

Игнатьев добавил, что дефицита дров на рынке пока нет, а высокая стоимость объясняется исключительно ситуацией с топливом для транспортировки.

Как сэкономить на коммунальных платежах зимой

Поскольку сами тарифы семьи изменить не могут, финансовые эксперты советуют сосредоточиться на другом рычаге влияния - объеме собственного потребления ресурсов.

В эфире "Киев24" эксперт по личным и бизнес-финансам Елена Шепель посоветовала украинцам проанализировать счета за последние 6–12 месяцев и определить, на что конкретная семья тратит больше всего средств.

По её словам, повлиять на размер тарифов отдельная семья не может, зато вполне реально скорректировать объемы потребления электроэнергии, воды или тепла. Для этого достаточно сравнить расходы за разные месяцы с учетом сезонности и сосредоточиться именно на самых дорогих для конкретного домохозяйства услугах.

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О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - эксперт в области энергетики, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В 1998–2002 годах реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003–2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004–2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в страны Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

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