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Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой

Мария Николишин
12 августа 2026, 19:16
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Украинцам следует заранее продумать пути отступления из крупного города.
Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой
Украинцев, вероятно, ждет суровая зима / коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Удары противника сосредоточатся на энергообъектах
  • С электричеством ситуация лучше, чем с теплоснабжением
  • Новая генерация покрывает лишь часть дефицита

Страна-агрессор Россия готовится превратить следующий отопительный сезон в новый инструмент давления на Украину, нанося удары по объектам генерации электроэнергии и тепла. Несмотря на частичное восстановление мощностей, крупные города рискуют столкнуться с длительными отключениями света, воды и отопления.

Главред выяснил, как Украина готовится к отопительному сезону и чего ожидать от зимних ударов России по энергетике.

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Стоит ли жителям крупных городов готовить запасное жилье на зиму

Насколько сильно новая волна ударов повлияет на быт жителей крупных городов, зависит прежде всего от темпов коммунальных работ в конкретном регионе. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

По его оценке, реальное положение дел не всегда соответствует официальным отчетам чиновников. Он посоветовал каждому жителю самостоятельно взвесить риски и держать наготове запасной вариант проживания.

"Нужно смотреть на качество и скорость подготовки к новому отопительному сезону, в частности в городах с населением более миллиона человек. Соответственно, скорость и качество подготовки не соответствуют реальности. Это приводит к тому, что каждому гражданину или жителю того или иного города придется самостоятельно принимать решение о том, готовы ли они к условиям - без воды, без света, - которые потенциально могут возникнуть в любой момент", - отметил Кицак.

Депутат подчеркнул, что определить заранее характер вражеских обстрелов объективно невозможно. Он добавил, что осенью и зимой основной целью ракетно-дроновых атак, вероятно, станет энергетическая инфраструктура страны, что напрямую скажется на быту жителей столицы и других крупных городов.

"Никто точно не знает, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны врага, какими будут ключевые точки. По моим оценкам, в осенне-зимний период акцент будет сделан именно на энергообъектах", - сказал он.

Кицак подчеркнул, что решение о месте зимовки - личная ответственность каждого украинца, которая зависит от конкретных жизненных обстоятельств.

В то же время он посоветовал заранее продумать пути отступления из крупного города, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в целом.

"Поэтому здесь вопрос каждого украинца, какие решения ему принимать и стоит ли подготовиться к этому заранее. Моя рекомендация, и рекомендация любого человека, который тщательно следит за качеством подготовки, заключается в том, что лучше быть готовыми, иметь альтернативные варианты и таким образом снизить нагрузку в целом на энергосистему в крупных городах, чем столкнуться с фактом своей неготовности", - добавил политик.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация / Инфографика: Главред

Какими будут удары РФ по Украине зимой

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу предостерег от ожиданий скорого перемирия или решающих событий этой осенью.

По его мнению, Кремль рассматривает холодное время года как инструмент дополнительного давления на украинское общество, а не повод садиться за стол переговоров.

"Идет война на истощение. Россияне сейчас, конечно, эскалируют конфликт, но они расходуют запасы, тратят гораздо больше ракет, чем производят. В ближайшее время они снова сделают паузу, а дальше, наверное, начнут зимнюю эскалацию", - пояснил он.

Фурса обратил внимание, что исход во многом будут определять погодные условия ближайших месяцев.

По его словам, теплая зима способна существенно смягчить последствия вражеских обстрелов, тогда как сильные морозы осложнят положение пострадавших регионов.

Финансист также разделил проблему тепло- и электроснабжения на две отдельные истории. По его оценке, генерирующие мощности в основном расположены за пределами зоны поражения ракет, тогда как логистика отопления значительно более уязвима, особенно в прифронтовых областях.

"С электричеством дела обстоят гораздо лучше, чем с теплом. Это очень сегментированная ситуация. Есть Киев, есть некоторые города, которые ближе к фронту, ближе к России. Там может быть очень некомфортно, учитывая теплую зиму, если будут значительные удары", - отметил инвестиционный банкир.

Сколько новой генерации Украина успела запустить перед зимой

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в колонке для regionews.ua привел данные об объеме новой газовой генерации, введенной в энергосистему по состоянию на июль 2026 года - около 700 МВт.

Сам по себе показатель выглядит существенным, однако его следует рассматривать не отдельно, а в сравнении с масштабом прошлогодней проблемы, когда дефицит электроэнергии, по оценке эксперта, достигал примерно 7000 МВт.

Он отметил, что имеющаяся новая генерация покрывает лишь около десятой части прошлогоднего дефицита. Главной задачей сейчас является запуск всего оборудования, которое реально можно успеть подключить к системе до начала зимы. В лучшем случае это может добавить еще 100–200 МВт, что на фоне общего дефицита не так много, однако способно сыграть важную роль в критические моменты.

"Точно спрогнозировать ситуацию на зиму 2026–2027 годов невозможно. Многое зависит от масштаба новых российских ударов, температурного режима, темпов восстановления поврежденных станций и возможностей импорта электроэнергии из-за рубежа. Проблема уже очевидна: страна вступает в новый отопительный сезон с поврежденными крупными генерирующими мощностями и недостаточным объемом новых мощностей, поэтому основное внимание сейчас уделяется быстрому запуску имеющегося оборудования и снижению зависимости энергосистемы от ограниченного количества крупных объектов", - заявил Кудрицкий.

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

В Киеве составляют списки на переселение

Заместитель главы КГГА Марина Хонда в комментарии Экономической правде рассказала о формировании списков жителей, которым может понадобиться временное переселение в случае длительного отсутствия отопления.

По ее словам, к группе риска в первую очередь относятся одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи с детьми, имеющие особые потребности. Необходимость такого учета стала очевидной еще в прошлом году, когда городские службы столкнулись с неполнотой имеющихся данных.

"Очень много внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи", - пояснила Хонда.

Чиновница добавила, что районные службы сейчас напрямую выходят на контакт с потенциально уязвимыми киевлянами, чтобы выяснить наличие у них альтернативного жилья на случай аварийной ситуации. Параллельно город определяет места, куда людей смогут временно перевезти, если теплоснабжение будет отсутствовать в течение длительного времени.

"Мы должны располагать всеми данными и понимать потенциальное количество людей, которые могут нуждаться в помощи зимой", - отметила чиновница КГГА.

Зимой в домах киевлян вряд ли будет тепло

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что жителям Киева этой зимой придется жить в квартирах с температурой на уровне 12–15 градусов, поскольку столичные теплоэлектроцентрали после ударов России не способны выйти на полную мощность теплогенерации независимо от погодных условий.

По его словам, обогреть жилые помещения до привычных показателей не удастся даже при умеренных морозах, и это уже не вопрос экономии ресурсов, а физический предел возможностей поврежденного оборудования.

Он добавил, что вокруг объектов тепловой генерации активно возводятся защитные сооружения, однако они не устраняют главный риск - способность сбивать ракеты и дроны над столицей.

"То есть противовоздушная оборона, к сожалению, находится в сложной ситуации. То есть это признают и президент, и правительство, и все остальные. Поэтому это, наверное, ключевой вопрос, который будет стоять, так сказать, на повестке дня", - говорит соучредитель Института энергетических стратегий.

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой
Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Как украинцам подготовиться к зиме

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в комментарии 24 Каналу признал, что органы власти и местные сообщества действительно ведут подготовительную работу к зиме. В то же время, по его оценке, полностью обезопасить критическую инфраструктуру от последствий обстрелов в ближайшее время не удастся из-за нехватки финансовых и производственных ресурсов.

Он призвал граждан не полагаться исключительно на государство, а самостоятельно организовываться на уровне подъездов и домов.

Федоренко посоветовал заранее приобрести генераторы и аккумуляторные батареи, а также подготовить подвальные помещения для длительного пребывания там во время тревог.

"Если у вас подвал советского образца, позаботьтесь о том, чтобы прибрать его, пока стоит теплая погода, поставить скамейки, сформировать запас воды", - подытожил командир.

Отопительный сезон под угрозой: для каких городов зима может оказаться тяжелой
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

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О персоне: Богдан Кицак

Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992 г., г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

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