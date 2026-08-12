Защитники или предвестники бедствий: какие деревья нельзя вырубать возле дома

Деревья возле дома, согласно поверьям, защищали семью, а растения возле жилища не советовали повреждать. Какие деревья могли навлечь беду после вырубки.

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Какие деревья нельзя вырубать возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие деревья возле дома считались оберегами

Почему наши предки боялись их рубить

Какие приметы связывали с калиной и орехом

Украинцы издавна верили, что зеленые насаждения возле дома служат не только украшением двора, но и надежным щитом от злых сил, болезней и финансовых неурядиц. Уничтожение таких растений считалось большим грехом и угрозой для всего рода, поэтому без крайней необходимости их старались не трогать, опасаясь навлечь на себя несчастье. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки сформировали четкие приметы и правила относительно того, какие именно деревья и кусты, по поверьям, защищают дом и почему их ни в коем случае нельзя было калечить или срубать.

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Калина - символ счастья и удачи

Калиновый куст возле дома - один из главных украинских оберегов. Считалось, что срубленная калина может навлечь на семью бедность. Кроме того, народные приметы строго запрещали разжигать костры из её веток, ведь так можно было "сжечь" собственную счастливую судьбу. Интересно, что, согласно поверьям, при необходимости разрешалось выкорчевать весь куст, а вот просто рубить отдельные ветки - нет.

Рябина - защита от сглаза

По народным поверьям, рябина обладала защитными свойствами, поэтому её обычно сажали у ворот или под окнами. Она служила своеобразным барьером от завистников и сглаза. Считалось, что тот, кто срубит рябину, добровольно лишает свою семью и дом энергетической защиты.

Орех - дерево, которого опасались

К ореху предки относились с особым почтением и опасались его "мести". Верили, что у этого дерева есть память и душа, а за повреждение ветвей или сруб ствола оно может наказать виновного потерей имущества или болезнями. По другим преданиям, в кроне ореха якобы обитали духи, и если срубить их жилище, они могли начать вредить хозяину - навлечь пожар или тяжкую болезнь.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Яблоня - хранительница девичьей судьбы

Яблоню считали символом плодородия и женского счастья. Рубить это дерево во дворе, где росли девушки, считалось дурным знаком, ведь это могло, по поверьям, обречь их на одиночество и несчастливую семейную жизнь.

Также существовало строгое правило в отношении фруктового сада в целом: молодым людям не советовали вырубать плодовые деревья, так как верили, что это может навлечь смерть или увечье. Для этого обычно звали соседей или родственников из других сел.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

Липа - символ мира и согласия

Липу ценили как дерево, которое, согласно народным поверьям, способствует миру и согласию в семье, помогает избегать ссор и приносит покой. Рубить липу означало собственноручно разрушить семейное счастье и навлечь на дом раздор.

Любыедеревья строго запрещалось рубить на дрова в период с 1 марта по 1 октября. В это время, согласно народным представлениям, в растениях активно циркулирует сок, который предки символически сравнивали с человеческой кровью, поэтому считали его пролитие тяжким нарушением природного порядка.

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