Обычный пакет, надетый на веник, может облегчить уборку благодаря статическому электричеству.

https://glavred.info/lifehack/ukraincam-sovetuyut-nadevat-paket-na-venik-pered-uborkoy-zachem-10787783.html Ссылка скопирована

Зачем натягивать пакет на веник перед уборкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем надевать полиэтиленовый пакет на веник перед уборкой

Как статическое электричество помогает собирать мелкий мусор

Как правильно использовать этот лайфхак во время подметания

Полиэтиленовый пакет обычно используют для хранения или переноски вещей. Однако ему можно найти ещё одно практическое применение во время уборки дома - надеть на щетину веника перед подметанием.

Главред выяснил, зачем накрывать веник полиэтиленовым пакетом и как правильно использовать этот бытовой лайфхак.

видео дня

Зачем надевать пакет на веник

Основная особенность такого способа связана со статическим электричеством, пишет El Cronista. При движении полиэтилена по поверхности может возникать электростатический заряд, благодаря которому к пакету легче притягиваются некоторые мелкие частицы.

Поэтому такой способ может помочь при сборе волос, ворсинок, шерсти домашних животных и мелкой пыли, которые иногда сложно собрать обычным веником.

Еще одно преимущество заключается в том, что часть мусора меньше прилипает непосредственно к щетине. После уборки пакет можно снять и выбросить вместе с собранным мусором.

Как правильно использовать пакет при подметании

Для этого понадобится обычный полиэтиленовый пакет соответствующего размера. Его нужно натянуть на нижнюю часть веника так, чтобы он закрывал щетину.

После этого пакет следует прочно закрепить на ручке или у основания веника. Он не должен спадать или мешать двигать веником во время уборки.

Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика Главред

Далее можно подметать пол обычным способом. Особенно полезен такой метод для сбора мелкого мусора под кроватью, диваном или низкой мебелью.

По завершении уборки пакет достаточно осторожно снять, вывернув его наизнанку, чтобы собранный мусор остался внутри.

Смотрите видео с применением лайфхака:

Для каких поверхностей подходит этот способ

Такой метод можно попробовать при уборке различных твёрдых поверхностей, в частности ламината, винилового покрытия, керамической плитки или дерева. При этом стоит учитывать особенности конкретного покрытия. Не следует сильно тереть пол или использовать пакет, если это может повредить поверхность.

Действительно ли пакет облегчает уборку

Полиэтиленовый пакет не заменяет обычный веник, пылесос или влажную уборку. Однако его можно использовать как простой бытовой трюк для сбора волос, шерсти и мелких частиц, которые могут оставаться после обычного подметания.

Главное преимущество лайфхака - простота. Ведь не нужны специальные средства или оборудование, а после уборки пакет можно просто снять вместе с собранным мусором.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред