Как назвать дочь в 2026 году: самые красивые украинские имена

Вы узнаете:
- Какое украинское имя для девочки означает "сладкая"
- Какое древнее украинское имя для девочки сегодня приобрело популярность
Выбор имени для дочери - важное решение для родителей. В 2026 году особого внимания заслуживают красивые украинские имена, среди которых есть как давно забытые варианты, так и популярные современные.
Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok назвала три имени для девочек, которые отличаются красивым звучанием, а также рассказала об их значении и особенностях.
Какое украинское имя выбрать для дочери
Среди вариантов для девочек блогерша выделила Лукерию, Марисю и Соломию. Два из этих имен сегодня встречаются реже, тогда как Соломия за последнее десятилетие стала значительно популярнее.
Первым в подборке стало имя Лукерия. По словам блогерши, это нежное, изысканное, редкое и древнее имя. Она также объяснила его значение.
"Ваша дочь будет благодарна вам за имя Лукерия. Оно звучит нежно и изысканно. К тому же, это имя такое редкое и древнее. Оно переводится как "сладкая". Поэтому у Лукерий будет сладкая жизнь. Им всё будет даваться легко и с позитивом", - отметила блогерша.
Еще одним давно забытым украинским именем блогерша назвала Марисю. Это имя также ассоциируется с харизматичностью, надежностью и верностью.
Третий вариант в подборке - Соломия. По словам блогерши, за последние 10 лет это имя из редкого превратилось в одно из самых популярных в Украине, а означает оно "мир".
Смотрите видео о том, как можно красиво назвать девочку украинским именем:
@mama.v.temi
?А какие имена нравятся вам?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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