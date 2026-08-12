Как назвать дочь в 2026 году: самые красивые украинские имена

Среди украинских имен для девочек есть несколько, имеющих особое значение.

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Топ-3 украинских имен для девочек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какое украинское имя для девочки означает "сладкая"

Какое древнее украинское имя для девочки сегодня приобрело популярность

Выбор имени для дочери - важное решение для родителей. В 2026 году особого внимания заслуживают красивые украинские имена, среди которых есть как давно забытые варианты, так и популярные современные.

Главред узнал, что блогерша Mama v temi в TikTok назвала три имени для девочек, которые отличаются красивым звучанием, а также рассказала об их значении и особенностях.

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Какое украинское имя выбрать для дочери

Среди вариантов для девочек блогерша выделила Лукерию, Марисю и Соломию. Два из этих имен сегодня встречаются реже, тогда как Соломия за последнее десятилетие стала значительно популярнее.

Первым в подборке стало имя Лукерия. По словам блогерши, это нежное, изысканное, редкое и древнее имя. Она также объяснила его значение.

"Ваша дочь будет благодарна вам за имя Лукерия. Оно звучит нежно и изысканно. К тому же, это имя такое редкое и древнее. Оно переводится как "сладкая". Поэтому у Лукерий будет сладкая жизнь. Им всё будет даваться легко и с позитивом", - отметила блогерша.

Еще одним давно забытым украинским именем блогерша назвала Марисю. Это имя также ассоциируется с харизматичностью, надежностью и верностью.

Третий вариант в подборке - Соломия. По словам блогерши, за последние 10 лет это имя из редкого превратилось в одно из самых популярных в Украине, а означает оно "мир".

Смотрите видео о том, как можно красиво назвать девочку украинским именем:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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