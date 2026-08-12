Вкуснее, чем "Цезарь": рецепт легкого салата с курицей за 20 минут

Рецепт летнего салата из курицы, который покорит всех своим вкусом.

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Рецепт легкого салата с курицей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

"Цезарь" - один из любимых салатов многих. Но летом можно приготовить его более легкую версию, при этом по вкусу салат будет непревзойденным.

Главред узнал , что рецептом легкого салата с курицей в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Легкий салат с курицей - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 200 г

Консервированная кукуруза 1/2 банки

Помидор 1 шт.

Огурец 1 шт.

Листья салата 100 г

Для курицы:

Соевый соус

Специи для курицы 1 ч. л.

Паприка 1 ч. л.

Для соуса:

Греческий йогурт 3 ст. л.

Горчица в зернах 1 ч. л.

Соль

Перец

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и обжариваем с соевым соусом, специями и паприкой до готовности. Листья салата рвем на кусочки, нарезаем овощи и смешиваем все ингредиенты.

Готовим заправку из греческого йогурта, горчицы и специй и заправляем ею салат.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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