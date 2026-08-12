Вкуснее, чем "Цезарь": рецепт легкого салата с курицей за 20 минут

"Цезарь" - один из любимых салатов многих. Но летом можно приготовить его более легкую версию, при этом по вкусу салат будет непревзойденным.
Главред узнал , что рецептом легкого салата с курицей в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Легкий салат с курицей - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 200 г
- Консервированная кукуруза 1/2 банки
- Помидор 1 шт.
- Огурец 1 шт.
- Листья салата 100 г
Для курицы:
- Соевый соус
- Специи для курицы 1 ч. л.
- Паприка 1 ч. л.
Для соуса:
- Греческий йогурт 3 ст. л.
- Горчица в зернах 1 ч. л.
- Соль
- Перец
Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и обжариваем с соевым соусом, специями и паприкой до готовности. Листья салата рвем на кусочки, нарезаем овощи и смешиваем все ингредиенты.
Готовим заправку из греческого йогурта, горчицы и специй и заправляем ею салат.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Легкий, сочный и очень вкусный - этот салат точно стоит попробовать ? Ингредиенты: Куриное филе - 200 г Кукуруза - 1/2 банки Помидор - 1 шт. Огурец - 1 шт. Листья салата - 100 г Для курицы: Соевый соус, специи для курицы - 1 ч.л., паприка - 1 ч.л. Соус: Греческий йогурт или сметана - 3 ст. л., горчица в зернах - 1 ч. л., соль/перец по вкусу #салат#рецепты#курица#рецептсалата♬ The Way I Like It - Party Pupils
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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