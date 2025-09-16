Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

Многие украинцы осенью переходят от легких летних салатов к более сытным блюдам. Главред нашел рецепт салата, который готовится просто, а получается очень вкусным. К тому же понадобится всего три ингредиента.
Рецептом салата поделилась украинский фудблогер @alionakarpiuk на своей странице в TikTok.
Вам понадобится:
- куриное филе - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- яйца - 3 шт;
- майонез.
Сперва отварите или обжарьте куриное филе до готовности.
Пока филе готовится, замаринуйте лук. Для этого понадобится 1-2 ст.л. уксуса, 1 ч.л. сахара и щепотка соли. Лук следует оставить на 10 минут, а затем отжать лишний маринад.
Когда филе будет готово, остудите его и нарежьте мелкими кусочками или разделите на волокна.
Далее нужно приготовить тонкий блинчик-омлет. Для этого взбейте 3 яйца с ложкой майонеза, немного посолите и обжарьте на сковороде. Когда остынет - нарежьте его тонкой соломкой.
Когда все будет готово, возьмите миску и соедините курицу, нарезанный омлет и лук. В конце все заправьте майонезом. Для разнообразия можно добавить еще кукурузу и свежий огурец.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат из трех ингредиентов - смотрите видео:
@alionakarpiuk ?Не Цезарь и не Оливье - а салат, который съедают первым со стола! САЛАТ с курицей и омлетом? Ингредиенты: 1. Куриное филе - 1 шт. 2. луковица - 1 шт. (замариновать в уксусе с сахаром и щепоткой соли) 3. Яйца - 3 шт(для омлетных блинов) 4. Майонез 2 ст ложки для блинов 5. Майонез для заправки Приготовление: 1. отварите или обжарьте куриное филе до готовности. Остудите и нарежьте мелкими кусочками или разделите на волокна. 2. Взбейте 3 яйца с ложкой майонеза, немного посолите. Обжарьте на сковороде тонкий блинчик-омлет. Когда остынет - нарежьте его тонкой соломкой. 3. Нарежьте лук полукольцами. Замаринуйте в 1-2 ст.л. уксуса с 1 ч.л. сахара и щепоткой соли на 10 минут. Затем слегка отожмите маринад. 4. В миске соедините курицу, нарезанный омлет и лук. Добавьте майонез по вкусу и аккуратно перемешайте. Готово! Салат получается нежным и сытным. ? Для разнообразия можно добавить кукурузу и свежий огурец. Приятного аппетита #салат#салатзомлетом#рецепты#вкусныерецепты♬ Little Things - Adrián Berenguer
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
