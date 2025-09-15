Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

Крабовые палочки - универсальный продукт. Их добавляют во время приготовления различных намазок или салатов. А еще из них получаются сочные суши или запеканки. На этот раз Главред предлагает приготовить салат "Красное море", который съедят за считанные минуты.
Рецептом вкусного салата поделилась кулинарный блогер @yulia_smachno_tyt в TikTok.
Вам понадобится:
- крабовые палочки - 250 г;
- перец красный сладкий - 1 шт;
- помидор - 1 шт (если маленькие, то 2-3);
- плавленый сырок - 1 шт;
- чеснок - 1 зубчик;
- майонез - 2-3 ст. л.
Салат готовится очень просто. Стоит только нарезать крабовые палочки, перец и помидор соломкой.
Далее натрите плавленый сырок на крупной терке.
В конце почистите один зубчик чеснока и тоже натрите на терке. К чесноку добавьте майонез.
Смешайте все продукты, добавьте майонез с чесноком и перемешайте.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат "Красное море" - смотрите видео:
@smachno_tyt Салат "Красное море" ?❤️ - яркий, сочный и очень простой в приготовлении. ✅Крабовые палочки - 250 г; ✅Перец красный сладкий - 1 шт; ✅Помидор - 1 шт(если маленькие то 2-3); ✅Плавленый сырок - 1 шт; ✅Чеснок - 1 зубчик; ✅Майонез "Провансаль" @SchedroUa ♬ Как моя любовь - Volkanov
Другие рецепты:
- Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем
- Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури: рецепт полезного хачапури
- По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут
О персоне: yulia_smachno_tyt
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред