Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

Салат готовится просто и из доступных продуктов.

Рецепт салата "Красное море" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Крабовые палочки - универсальный продукт. Их добавляют во время приготовления различных намазок или салатов. А еще из них получаются сочные суши или запеканки. На этот раз Главред предлагает приготовить салат "Красное море", который съедят за считанные минуты.

Рецептом вкусного салата поделилась кулинарный блогер @yulia_smachno_tyt в TikTok.

Вам понадобится:

крабовые палочки - 250 г;

перец красный сладкий - 1 шт;

помидор - 1 шт (если маленькие, то 2-3);

плавленый сырок - 1 шт;

чеснок - 1 зубчик;

майонез - 2-3 ст. л.

Салат готовится очень просто. Стоит только нарезать крабовые палочки, перец и помидор соломкой.

Далее натрите плавленый сырок на крупной терке.

В конце почистите один зубчик чеснока и тоже натрите на терке. К чесноку добавьте майонез.

Смешайте все продукты, добавьте майонез с чесноком и перемешайте.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат "Красное море" - смотрите видео:

