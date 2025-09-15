По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

Рецепт идеальный крабовых котлет.

Очень вкусные котлеты из крабовых палочек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты - универсальное блюдо, которое может стать как и замечательным перекусом, так и идеальной основой для ужина. При этом не обязательно готовить котлеты из мяса или рыбы.

Главред узнал, что вкусные и сочные котлеты можно приготовить из крабовых палочек. При этом потратить на них надо всего 10 минут. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала блогер Анна.

Котлеты из крабовых палочек - рецепт

Ингредиенты:

Крабовые палочки 300 г

Яйца 2 шт.

Твердый сыр 150 г

Мука 4 ст. л. муки

Соль

Перец

Для приготовления котлет сначала надо натереть на терке крабовые палочки и сыр. Добавляем к ним яйца, муку, соль и перец по вкусу. Далее хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Из крабового "фарша" формируем котлетки и жарим на среднем огне на сковороде в течение 5-7 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

