По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

Котлеты - универсальное блюдо, которое может стать как и замечательным перекусом, так и идеальной основой для ужина. При этом не обязательно готовить котлеты из мяса или рыбы.
Главред узнал, что вкусные и сочные котлеты можно приготовить из крабовых палочек. При этом потратить на них надо всего 10 минут. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала блогер Анна.
Котлеты из крабовых палочек - рецепт
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 300 г
- Яйца 2 шт.
- Твердый сыр 150 г
- Мука 4 ст. л. муки
- Соль
- Перец
Для приготовления котлет сначала надо натереть на терке крабовые палочки и сыр. Добавляем к ним яйца, муку, соль и перец по вкусу. Далее хорошо перемешиваем все ингредиенты.
Из крабового "фарша" формируем котлетки и жарим на среднем огне на сковороде в течение 5-7 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить котлеты из крабовых палочек:
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
