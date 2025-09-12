Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Родные будут просить готовить эти яблоки каждый год.

https://glavred.info/recipes/domashnie-kvashenye-yabloki-za-schitannye-minuty-recept-proverennyy-vremenem-10697417.html Ссылка скопирована

Простой рецепт квашеных яблок / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Сезон консервации в самом разгаре. Украинские семьи сейчас активно делают заготовки на зиму. Квашеные яблоки - любимая закуска многих. Эта оригинальная заготовка разнообразит холодное время года в вашем доме. Главред нашел удивительный рецепт моченых яблок на зиму.

Квашеные яблоки - это сочетание фруктов с пряным маринадом. На YouTube-канале "Кулинарные проделки" поделились рецептом консервированных яблок, который позволит сохранить урожай на зиму и разнообразить меню.

На банку 3 л вам понадобится:

видео дня

яблоки - 1,5 кг;

вода - 1,5 л;

соль - 1 ст. л (30 г);

сахар - 3 ст. л (100 г).

Время приготовления - 15 мин.

Сначала нужно в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар. Это все следует тщательно перемешать, чтобы специи растворились в воде.

Далее помойте яблоки и положите целыми в 3 л банку. Залейте холодным маринадом яблоки. Накройте обычной крышкой, поставьте на тарелку и дайте яблокам закваситься.

Продолжительность приготовления зависит от того, насколько твердые яблоки.

Например, у автора видео яблоки Голден. Они мариновались 7 дней при комнатной температуре. А потом еще месяц в холодном месте.

Как заквасить яблоки на зиму - смотрите видео:

Другие рецепты:

О YouTube-канале: "Кулинарные хитрости" "Кулинарные хитрости" - YouTube-канал, который ведет женщина. Она не является профессиональным поваром, но очень любит свое дело и с удовольствием делится проверенными рецептами. На канале можно найти традиционные украинские блюда и современную кухню, которые легко приготовить дома. Более 77 тысяч пользователей подписаны на канал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред