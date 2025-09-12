Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Сезон консервации в самом разгаре. Украинские семьи сейчас активно делают заготовки на зиму. Квашеные яблоки - любимая закуска многих. Эта оригинальная заготовка разнообразит холодное время года в вашем доме. Главред нашел удивительный рецепт моченых яблок на зиму.
Квашеные яблоки - это сочетание фруктов с пряным маринадом. На YouTube-канале "Кулинарные проделки" поделились рецептом консервированных яблок, который позволит сохранить урожай на зиму и разнообразить меню.
На банку 3 л вам понадобится:
- яблоки - 1,5 кг;
- вода - 1,5 л;
- соль - 1 ст. л (30 г);
- сахар - 3 ст. л (100 г).
Время приготовления - 15 мин.
Сначала нужно в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар. Это все следует тщательно перемешать, чтобы специи растворились в воде.
Далее помойте яблоки и положите целыми в 3 л банку. Залейте холодным маринадом яблоки. Накройте обычной крышкой, поставьте на тарелку и дайте яблокам закваситься.
Продолжительность приготовления зависит от того, насколько твердые яблоки.
Например, у автора видео яблоки Голден. Они мариновались 7 дней при комнатной температуре. А потом еще месяц в холодном месте.
Как заквасить яблоки на зиму - смотрите видео:
О YouTube-канале: "Кулинарные хитрости"
"Кулинарные хитрости" - YouTube-канал, который ведет женщина. Она не является профессиональным поваром, но очень любит свое дело и с удовольствием делится проверенными рецептами. На канале можно найти традиционные украинские блюда и современную кухню, которые легко приготовить дома. Более 77 тысяч пользователей подписаны на канал.
