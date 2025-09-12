Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Марина Фурман
12 сентября 2025, 11:29
43
Родные будут просить готовить эти яблоки каждый год.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Интернациональная
квашеные яблоки
Простой рецепт квашеных яблок / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Сезон консервации в самом разгаре. Украинские семьи сейчас активно делают заготовки на зиму. Квашеные яблоки - любимая закуска многих. Эта оригинальная заготовка разнообразит холодное время года в вашем доме. Главред нашел удивительный рецепт моченых яблок на зиму.

Квашеные яблоки - это сочетание фруктов с пряным маринадом. На YouTube-канале "Кулинарные проделки" поделились рецептом консервированных яблок, который позволит сохранить урожай на зиму и разнообразить меню.

На банку 3 л вам понадобится:

видео дня
  • яблоки - 1,5 кг;
  • вода - 1,5 л;
  • соль - 1 ст. л (30 г);
  • сахар - 3 ст. л (100 г).

Время приготовления - 15 мин.

Сначала нужно в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар. Это все следует тщательно перемешать, чтобы специи растворились в воде.

Далее помойте яблоки и положите целыми в 3 л банку. Залейте холодным маринадом яблоки. Накройте обычной крышкой, поставьте на тарелку и дайте яблокам закваситься.

Продолжительность приготовления зависит от того, насколько твердые яблоки.

Например, у автора видео яблоки Голден. Они мариновались 7 дней при комнатной температуре. А потом еще месяц в холодном месте.

Как заквасить яблоки на зиму - смотрите видео:

Другие рецепты:

О YouTube-канале: "Кулинарные хитрости"

"Кулинарные хитрости" - YouTube-канал, который ведет женщина. Она не является профессиональным поваром, но очень любит свое дело и с удовольствием делится проверенными рецептами. На канале можно найти традиционные украинские блюда и современную кухню, которые легко приготовить дома. Более 77 тысяч пользователей подписаны на канал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт консервация рецепты яблоко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:52Мир
ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:04Война
РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

Последние новости

12:36

Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

12:34

Летел на скорости 200 км/ч и пытался замять дело: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

12:07

Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

11:56

Президент Финляндии к студентам КНУ: Придерживайтесь демократии, защищайте права человека и основные свободы

11:53

"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
11:52

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:51

Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

11:33

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

11:29

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

Реклама
11:04

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

11:00

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

10:54

Гороскоп на завтра 13 сентября: Тельцам - приятный звонок, Девы сорвут куш

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

Реклама
09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

Реклама
00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять