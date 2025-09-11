Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

Салат - неотъемлемое блюдо на праздничном столе. И часто в будни хочется побаловать себя им. Однако, не всегда есть время и продукты на приготовление салата.
Но Главред узнал рецепт такого салата, который не требует усилий и состоит из простых ингредиентов. Его рецептом в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.
Салат за 5 минут - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 4 шт.
- Огурцы 2 шт.
- Кукуруза
- Сыр твердый 120 г
- Сметана 2 ст. л.
- Укроп
- Чеснок
Для приготовления салата надо сначала отварить яйца, после чего почистить и нарезать их кубиком. Таким же образом нарезаем огурец и твердый сыр, высыпаем в миску кукурузу.
Для заправки используем сметану, укроп, чеснок и любимые специи. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и салат готов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат за 5 минут:
@gotuyemo_v_kayf Вкусный салат за 5 минут? Сохраняй, чтобы приготовить еще не раз. Идеальный вариант на перекус или ужин! Ингредиенты: Яйца- 4 шт Огурец - 2 шт Кукуруза Сыр твердый- 120 г Сметана - 3 ст.л Укроп/ чеснок Приятного ❤️ #салат#рецептсалата#рецепт#ужин#вкусныерецепты#фудблог#tiktokfood♬ In The Kitchen - Giulio Cercato
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
