Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

Рецепт легкого, но очень вкусного салата из простых ингредиентов.

Идеальный салат для праздничного стола, ужина или перекуса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат - неотъемлемое блюдо на праздничном столе. И часто в будни хочется побаловать себя им. Однако, не всегда есть время и продукты на приготовление салата.

Но Главред узнал рецепт такого салата, который не требует усилий и состоит из простых ингредиентов. Его рецептом в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Салат за 5 минут - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 4 шт.

Огурцы 2 шт.

Кукуруза

Сыр твердый 120 г

Сметана 2 ст. л.

Укроп

Чеснок

Для приготовления салата надо сначала отварить яйца, после чего почистить и нарезать их кубиком. Таким же образом нарезаем огурец и твердый сыр, высыпаем в миску кукурузу.

Для заправки используем сметану, укроп, чеснок и любимые специи. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и салат готов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат за 5 минут:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

