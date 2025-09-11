Укр
Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

Анна Косик
11 сентября 2025, 13:33
49
Рецепт легкого, но очень вкусного салата из простых ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат
Идеальный салат для праздничного стола, ужина или перекуса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат - неотъемлемое блюдо на праздничном столе. И часто в будни хочется побаловать себя им. Однако, не всегда есть время и продукты на приготовление салата.

Но Главред узнал рецепт такого салата, который не требует усилий и состоит из простых ингредиентов. Его рецептом в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Салат за 5 минут - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Яйца 4 шт.
  • Огурцы 2 шт.
  • Кукуруза
  • Сыр твердый 120 г
  • Сметана 2 ст. л.
  • Укроп
  • Чеснок

Для приготовления салата надо сначала отварить яйца, после чего почистить и нарезать их кубиком. Таким же образом нарезаем огурец и твердый сыр, высыпаем в миску кукурузу.

Для заправки используем сметану, укроп, чеснок и любимые специи. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и салат готов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат за 5 минут:

@gotuyemo_v_kayf Вкусный салат за 5 минут? Сохраняй, чтобы приготовить еще не раз. Идеальный вариант на перекус или ужин! Ингредиенты: Яйца- 4 шт Огурец - 2 шт Кукуруза Сыр твердый- 120 г Сметана - 3 ст.л Укроп/ чеснок Приятного ❤️ #салат#рецептсалата#рецепт#ужин#вкусныерецепты#фудблог#tiktokfood♬ In The Kitchen - Giulio Cercato

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

рецепт салат рецепты
