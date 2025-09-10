Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

Яичница, скрамбл, или омлет - достаточно обыденные блюда для завтрака. Если хочется утром съесть что-то более интересное и вкусное, можно приготовить тост с яйцом за считанные минуты.
Главред узнал, как из простых ингредиентов приготовить блюдо, которое поразит своим вкусом. Рецептом в TikTok anny.cooking поделилась украинский блогер Анна.
Яичный тост - рецепт
Ингредиенты:
- Хлеб 1 кусок
- Яйца 2 шт.
- Сметана пол ст. л. Сметана пол ст. л.
- Горчица 1 ч. л.
- Соль
- Перец
- Зеленый лук
Для приготовления быстрого завтрака надо сварить яйца вкрутую, охладить, почистить и размять вилкой. Далее к ним добавляем сметану, горчицу, нарезанный зеленый лук и специи.
Яичную массу надо хорошо вымешать, и выложить на поджаренный на сухой сковороде кусок хлеба.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить яичный тост:
@anny.cooking Яичный тост, это тааак вкусно ? вчера готовила к завтраку, но решила оставить его в заметке КБЖУ: 260/15,7/13,3/19,8 ?Інгредієнти: 1 кусочек хлеба 2 яйца 1/2 ст.л. сметаны 1 ч.л. горчицы соль, перец, зеленый лук П.С. если добавить тунец в собственном соку, то белка, конечно будет больше в готовом тосте ?? И НАТРИТЕ ХЛЕБ СВЕЖИМ ЧАСНИКОМ, так будет ЕЩЕ вкуснее #яичныйтост#оченьвкусно#завтрак#похудение#белковыйзавтрак♬ Love Story - Indila - Penguin Piano
О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
