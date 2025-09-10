Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

Рецепт идеального быстрого завтрака всего из двух яиц.

Шикарный рецепт яичного завтрака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Яичница, скрамбл, или омлет - достаточно обыденные блюда для завтрака. Если хочется утром съесть что-то более интересное и вкусное, можно приготовить тост с яйцом за считанные минуты.

Главред узнал, как из простых ингредиентов приготовить блюдо, которое поразит своим вкусом. Рецептом в TikTok anny.cooking поделилась украинский блогер Анна.

Яичный тост - рецепт

Ингредиенты:

Хлеб 1 кусок

Яйца 2 шт.

Сметана пол ст. л. Сметана пол ст. л.

Горчица 1 ч. л.

Соль

Перец

Зеленый лук

Для приготовления быстрого завтрака надо сварить яйца вкрутую, охладить, почистить и размять вилкой. Далее к ним добавляем сметану, горчицу, нарезанный зеленый лук и специи.

Яичную массу надо хорошо вымешать, и выложить на поджаренный на сухой сковороде кусок хлеба.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить яичный тост:

О персоне: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

