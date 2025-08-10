Укр
В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюда

Алексей Тесля
10 августа 2025, 12:50
Некоторые повара советуют добавлять немного соевого соуса — для более мягкого вкуса и снижения содержания соли.
омлет
Существует множество вариантов приготовления яиц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яичница-болтунья — одно из самых универсальных блюд, идеально подходящее как для завтрака, так и для обеда. Её готовить по разным рецептам и подавать на тосте или включать в состав сытного английского завтрака.

Несмотря на простоту рецепта, существует множество вариантов приготовления: со сливочным или растительным маслом, добавлением молока, сливок или крем-фреша, пишет Express.

Некоторые повара советуют добавлять немного соевого соуса — для более мягкого вкуса и снижения содержания соли.

Одна из пользователей попробовала интересное сочетание — яичницу-болтунью с сыром Бурсен — получилось весьма вкусно. В этот раз, продолжая эксперименты с сырами, она решила использовать тёртую моцареллу, чтобы добавить к обычному обеду немного насыщенности и вкуса.

Просматривая рецепты можно увидеть, что в болтунью часто кладут дополнительные ингредиенты: лук, шпинат, капусту и другие овощи. Однако если перегрузить блюдо ингредиентами, оно превратится скорее в омлет, чем в классическую яичницу, особенно если планируешь подать её на тост.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Способ приготовления простой:

  • разбить два яйца, слегка взбить их с солью и перцем;
  • на разогретую сковороду с небольшим количеством масла вылить смесь;
  • как только яйца начали схватываться — добавить тертую моцареллу и готовить ещё пару минут.

Подача была простой — яичница на ломтике поджаренного ржаного хлеба. Получилось очень вкусно и сытно — отличный вариант, если не хочешь почувствовать голод уже через час. Определённо рекомендуется попробовать добавить немного сыра в следующий раз, когда будете готовить яйца.

Как немцы с умом варят яйца

Цветные варёные яйца — привычное явление в немецких супермаркетах, и встречаются они не только во время Пасхи, а круглый год. Но почему их окрашивают?

Ответ прост: чтобы легко отличить варёные яйца от сырых. Это удобно — покупатель сразу понимает, что продукт готов к употреблению. Такая цветовая маркировка стала своего рода местной версией фастфуда — купил, очистил и съел без лишних хлопот.

Смотрите видео - как варить яйца:

Журналисты программы Сніданок з 1+1 раскрыли все тонкости приготовления куриных яиц.

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

