Ошибается большинство: где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике

Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

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Как правильно разместить продукты в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где лучше хранить яйца

На каких полочках хранить продукты в зависимости от температуры

На первый взгляд то, как разложены продукты в холодильнике не так важно. Но зная важные правила они будут оставаться свежими дольше. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Ирина Зелинская.

Главред узнал из ее видео, где в холодильнике должны быть размещены яйца и другие продукты. Блогер рассказала, что верхние полки в холодильнике самые теплые, поэтому туда лучше ставить готовую еду, молочные продукты в упаковке, банки, консервы, открытые консервы и джемы.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике:

А вот средние полки предназначены для хранения яиц, колбасы, твердых сыров и теста.

На второй полке снизу должны стоять продукты, которым нужно больше прохлады, ведь они быстрее портятся. Речь идет о рыбе, морепродуктах, салатах и некоторых овощах.

"Для мяса есть отдельный отсек, где оно хранится до 5 дней. А молоко надо хранить на самом низком уровне", - добавила блогерша.

Что касается боковых полок, то на них идеально хранить соусы, соки, воду и другие напитки.

Еще одним важным правилом "соседства" продуктов в холодильнике является то, что овощи должны стоять отдельно от фруктов. Дело в том, что последние выделяют этилен и ускоряют порчу овощей.

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Кто такая Ирина Зелинская? Ирина Зелинская - популярный украинский блогер-"клинтокерка", которая снимает видео о советах и лайфхаках для уборки, а также обзоры хозяйственной техники. За соцсетями Ирины следят более 85 тысяч подписчиков.

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