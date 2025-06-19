Ошибается большинство: где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике

Вы узнаете:
- Где лучше хранить яйца
- На каких полочках хранить продукты в зависимости от температуры
На первый взгляд то, как разложены продукты в холодильнике не так важно. Но зная важные правила они будут оставаться свежими дольше. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Ирина Зелинская.
Главред узнал из ее видео, где в холодильнике должны быть размещены яйца и другие продукты. Блогер рассказала, что верхние полки в холодильнике самые теплые, поэтому туда лучше ставить готовую еду, молочные продукты в упаковке, банки, консервы, открытые консервы и джемы.
Смотрите видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике:
@zelinskaya.i Сохраняйте единую правильную схему хранения продуктів?? Раз в неделю делаем в @METRO Ukraine ♬ оригинальный звук - ИРА ЗЕЛИНСКАЯ
А вот средние полки предназначены для хранения яиц, колбасы, твердых сыров и теста.
На второй полке снизу должны стоять продукты, которым нужно больше прохлады, ведь они быстрее портятся. Речь идет о рыбе, морепродуктах, салатах и некоторых овощах.
"Для мяса есть отдельный отсек, где оно хранится до 5 дней. А молоко надо хранить на самом низком уровне", - добавила блогерша.
Что касается боковых полок, то на них идеально хранить соусы, соки, воду и другие напитки.
Еще одним важным правилом "соседства" продуктов в холодильнике является то, что овощи должны стоять отдельно от фруктов. Дело в том, что последние выделяют этилен и ускоряют порчу овощей.
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Кто такая Ирина Зелинская?
Ирина Зелинская - популярный украинский блогер-"клинтокерка", которая снимает видео о советах и лайфхаках для уборки, а также обзоры хозяйственной техники. За соцсетями Ирины следят более 85 тысяч подписчиков.
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