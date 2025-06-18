Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить торт

Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре, особенно если они не содержат скоропортящихся начинок.

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Как правильно хранить торт / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ronmar Pixabay/Lacamiento Pexels

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Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре

Шоколадные пироги без муки лучше не ставить в холодильник

Профессиональные кондитеры и разработчики рецептов рассказали о том, как правильно хранить различные виды тортов.

Это касается как простых, посыпанных сахарной пудрой, так и многоуровневых тортов с начинками и глазурями, пишет Martha Stewart.

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Масляные торты

Такие торты могут казаться суховатыми, если их есть прямо из холодильника. Поэтому перед подачей их лучше подержать при комнатной температуре — тогда вкус и текстура раскроются полностью.

Общие рекомендации

Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре, особенно если они не содержат скоропортящихся начинок или кремов. Если торт украшен глазурью или начинкой, которые требуют охлаждения, его следует поставить в холодильник. Однако простые торты с сахарной пудрой или легкой глазурью лучше держать вне холодильника.

Слоеные масляные торты

Эти торты, как правило, очень влажные и, если в них нет скоропортящихся ингредиентов, могут храниться при комнатной температуре до 5 дней в герметичной упаковке.

Бисквиты и шифоновые торты

Благодаря взбитым яйцам структура этих тортов получается особенно легкой. Они сохраняют свежесть около 2–3 дней и тоже не нуждаются в холодильнике, если не содержат кремовых начинок.

Фунтовый кекс

Благодаря плотной текстуре и высокому содержанию масла такие кексы остаются влажными при комнатной температуре до недели. Хранение в холодильнике, наоборот, может их быстро высушить.

Мучные и безмучные торты

Шоколадные пироги без муки лучше не ставить в холодильник, так как охлаждение делает их чересчур плотными. При комнатной температуре они сохраняют вкус и текстуру 2–3 дня.

Какие торты обязательно хранить в холодильнике

Чизкейки

После приготовления чизкейк должен остыть и быть охлажден — это важно для структуры и свежести. Он должен храниться в холодильнике в пленке, чтобы избежать накопления влаги, и быть съеден в течение 5–6 дней.

Торты без выпечки

В состав таких десертов обычно входят сливки, сыр, сгущенка, поэтому они требуют постоянного охлаждения. Хранить их можно до 5 дней в холодильнике. Замороженные остатки, если герметично упаковать, сохранятся в морозилке несколько месяцев.

Смотрите видео - авторский рецепт торта:

Ранее кулинарный эксперт YouTube-канала Рецепты и технологии рассказала о том, как готовить торт по авторскому рецепту. Он невероятно вкусен.

Коржи – бисквитные, крем – сметанный, сметанно-виноградный. Сверху виноград. Торт получается без химических красителей.

Ранее сообщалось о торте с секретным ингредиентом по новому рецепту. Растительное масло добавляется в тесто, поэтому на сковородку его добавлять не нужно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что в магазинном торте насчитали 18 добавок. Важно знать, что некоторые пищевые добавки имеют не просто накопительное действие и снижают иммунитет человека.

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Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновению для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт – предприниматель, автор 99 книг о образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

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