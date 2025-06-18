Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить торт

Алексей Тесля
18 июня 2025, 15:01
73
Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре, особенно если они не содержат скоропортящихся начинок.
торт
Как правильно хранить торт / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ronmar Pixabay/Lacamiento Pexels

Главное:

  • Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре
  • Шоколадные пироги без муки лучше не ставить в холодильник

Профессиональные кондитеры и разработчики рецептов рассказали о том, как правильно хранить различные виды тортов.

Это касается как простых, посыпанных сахарной пудрой, так и многоуровневых тортов с начинками и глазурями, пишет Martha Stewart.

видео дня

Масляные торты

Такие торты могут казаться суховатыми, если их есть прямо из холодильника. Поэтому перед подачей их лучше подержать при комнатной температуре — тогда вкус и текстура раскроются полностью.

Общие рекомендации

Большинство тортов хорошо хранятся при комнатной температуре, особенно если они не содержат скоропортящихся начинок или кремов. Если торт украшен глазурью или начинкой, которые требуют охлаждения, его следует поставить в холодильник. Однако простые торты с сахарной пудрой или легкой глазурью лучше держать вне холодильника.

Слоеные масляные торты

Эти торты, как правило, очень влажные и, если в них нет скоропортящихся ингредиентов, могут храниться при комнатной температуре до 5 дней в герметичной упаковке.

Бисквиты и шифоновые торты

Благодаря взбитым яйцам структура этих тортов получается особенно легкой. Они сохраняют свежесть около 2–3 дней и тоже не нуждаются в холодильнике, если не содержат кремовых начинок.

Фунтовый кекс

Благодаря плотной текстуре и высокому содержанию масла такие кексы остаются влажными при комнатной температуре до недели. Хранение в холодильнике, наоборот, может их быстро высушить.

Мучные и безмучные торты

Шоколадные пироги без муки лучше не ставить в холодильник, так как охлаждение делает их чересчур плотными. При комнатной температуре они сохраняют вкус и текстуру 2–3 дня.

Какие торты обязательно хранить в холодильнике

Чизкейки

После приготовления чизкейк должен остыть и быть охлажден — это важно для структуры и свежести. Он должен храниться в холодильнике в пленке, чтобы избежать накопления влаги, и быть съеден в течение 5–6 дней.

Торты без выпечки

В состав таких десертов обычно входят сливки, сыр, сгущенка, поэтому они требуют постоянного охлаждения. Хранить их можно до 5 дней в холодильнике. Замороженные остатки, если герметично упаковать, сохранятся в морозилке несколько месяцев.

Смотрите видео - авторский рецепт торта:

Ранее кулинарный эксперт YouTube-канала Рецепты и технологии рассказала о том, как готовить торт по авторскому рецепту. Он невероятно вкусен.

Коржи – бисквитные, крем – сметанный, сметанно-виноградный. Сверху виноград. Торт получается без химических красителей.

Ранее сообщалось о торте с секретным ингредиентом по новому рецепту. Растительное масло добавляется в тесто, поэтому на сковородку его добавлять не нужно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что в магазинном торте насчитали 18 добавок. Важно знать, что некоторые пищевые добавки имеют не просто накопительное действие и снижают иммунитет человека.

Больше новостей:

Что известно о сайте MarthaStewart.com?

На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновению для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.

Основательница сайта Марта Стюарт – предприниматель, автор 99 книг о образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

торт продукты питания
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

15:36Война
В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:18Синоптик
Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:09Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Последние новости

15:36

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

15:18

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Львам - быть начальством, Весам - сбросить ношу

15:09

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:01

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить тортВидео

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
15:01

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

14:57

Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

14:56

Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

14:48

Претендента на главу БЭБ Скомарова поймали на связях с пророссийскими политиками и сделками по законам РФ,– СМИ

Реклама
14:05

Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

13:59

Белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средствомВидео

13:54

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"Видео

13:50

Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

13:49

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

12:59

Рада приняла закон о множественном гражданстве: что важно знать

12:56

На АЗС Украины подскочили цены: сколько придется заплатить водителям

12:30

Трамп фактически открыл путь массированным атакам РФ, забрав оружие у Украины - WP

12:28

Именинник в одиночестве: Максим Галкин опубликовал эмоциональное фото

12:23

Через сутки после обстрела: посольство США осудило российский удар по Киеву

12:01

4 знака зодиака с самой ясной интуицией

Реклама
11:54

Угроза для Балтии и Финляндии: в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию

11:49

Укрзализныця повышает цены: за что пассажирам придется платить больше

11:33

Всего 2 страны: в Германии сказали, кто может заставить РФ закончить войну

11:25

Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

10:45

Резкий скачок на рынке: в Украине переписали цены на крупы

10:30

Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

10:20

За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

10:06

"Взять на понт" американцев: может ли РФ захватить Украину до Днепра

09:39

Каким будет тариф на газ с 1 сентября: украинцам назвали цену за кубометр

09:31

Точно дороже, чем в прошлом году: цены на любимый фрукт существенно выросли

09:03

Дети Киркорова срочно покинули Россию и поселились в другой стране

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

08:33

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

08:16

РФ ударила по Запорожью 13 "Шахедами": появились фото последствийФото

07:36

США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

07:04

G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

06:24

Болевой порог российского общества: когда россияне могут восстатьмнение

06:12

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

05:32

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССРВидео

Реклама
05:05

Почему говорить "втратити свідомість" неправильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:30

Как во время разговора понять, что вы не нравитесь человеку: 9 главных жестов

04:02

Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

03:24

Как Украине избежать поражения и оккупации: Горбач назвал вариантВидео

03:01

Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на КиевФотоВидео

02:33

Мощная баллистика взорвала укрепления РФ: генерал о деталях удара ракеты Сапсан

02:00

Папина девочка с маминым вайбом: дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона совершила редкий выход в светВидео

01:56

Первая реакция США на массированный удар по Киеву: что заявили в Вашингтоне

01:31

"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

01:23

Седокова пробила дно: подала документы на наследство покойного мужа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонНастя КаменскихАлла ПугачеваВиталий КозловскийПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять