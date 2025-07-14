Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатом

Как правильно варить яйца: в кипящую воду или нет - хитрый лайфхак.

https://glavred.info/life/kak-v-germanii-varyat-yayca-10681247.html Ссылка скопирована

Главное правило, как варить яйца / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/stevepb, Pexels/Klaus Nielsen

Вы узнаете:

Почему в Германии продают разноцветные яйца

Что такое "яйца в гнезде"

Маринованные яйца

Германия по праву считается одной из тех стран, где умеют готовить яйца по-настоящему вкусно и с фантазией. Причём в каждом регионе страны существуют свои кулинарные традиции и особенности приготовления.

В этой статье Главред знакомит читателей с самыми популярными и даже ставшими культовыми вариантами приготовления яиц в немецкой кухне.

видео дня

Почему в Германии продают разноцветные яйца

Цветные варёные яйца — привычный продукт на прилавках немецких магазинов. Их можно найти в продаже круглый год, а не только в Пасхальные праздники. Возникает закономерный вопрос: зачем их окрашивают?

Всё просто — чтобы покупатель без труда отличил уже сваренные яйца от сырых. Это удобно: купил — и сразу можно использовать. Такая "яичная" цветовая маркировка — своего рода местный фаст-фуд.

/ Инфографика: Главред

Что такое "яйца в гнезде"

Одно из любимых домашних и кафе-блюд у немцев — это "яйца в гнезде". Для его приготовления вначале готовят картофельное или шпинатное пюре. Массу выкладывают в форму для запекания, смазанную растительным маслом, делая углубления в центре — "гнёзда".

В эти углубления аккуратно разбивают яйца, приправляют специями по вкусу и запекают в духовке до тех пор, пока белок не начнёт схватываться. Подают блюдо традиционно с ломтиками свежего хлеба.

Маринованные яйца

Есть и ещё один любимый в Германии способ подачи яиц — особенно в пивных заведениях. Это маринованные варёные яйца. Их сначала отваривают вкрутую и очищают, а затем заливают маринадом, приготовленным из воды, винного уксуса, пряностей и репчатого лука.

Яйца выдерживаются в холодильнике в этом растворе около суток. Получается простая, но очень популярная закуска к пиву — подаётся обязательно в охлаждённом виде.

Смотрите видео - как варить яйца:

Журналисты программы Сніданок з 1+1 раскрыли все тонкости приготовления куриных яиц.

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Больше новостей:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред