Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатом

Вы узнаете:
- Почему в Германии продают разноцветные яйца
- Что такое "яйца в гнезде"
- Маринованные яйца
Германия по праву считается одной из тех стран, где умеют готовить яйца по-настоящему вкусно и с фантазией. Причём в каждом регионе страны существуют свои кулинарные традиции и особенности приготовления.
В этой статье Главред знакомит читателей с самыми популярными и даже ставшими культовыми вариантами приготовления яиц в немецкой кухне.
Почему в Германии продают разноцветные яйца
Цветные варёные яйца — привычный продукт на прилавках немецких магазинов. Их можно найти в продаже круглый год, а не только в Пасхальные праздники. Возникает закономерный вопрос: зачем их окрашивают?
Всё просто — чтобы покупатель без труда отличил уже сваренные яйца от сырых. Это удобно: купил — и сразу можно использовать. Такая "яичная" цветовая маркировка — своего рода местный фаст-фуд.
Что такое "яйца в гнезде"
Одно из любимых домашних и кафе-блюд у немцев — это "яйца в гнезде". Для его приготовления вначале готовят картофельное или шпинатное пюре. Массу выкладывают в форму для запекания, смазанную растительным маслом, делая углубления в центре — "гнёзда".
В эти углубления аккуратно разбивают яйца, приправляют специями по вкусу и запекают в духовке до тех пор, пока белок не начнёт схватываться. Подают блюдо традиционно с ломтиками свежего хлеба.
Маринованные яйца
Есть и ещё один любимый в Германии способ подачи яиц — особенно в пивных заведениях. Это маринованные варёные яйца. Их сначала отваривают вкрутую и очищают, а затем заливают маринадом, приготовленным из воды, винного уксуса, пряностей и репчатого лука.
Яйца выдерживаются в холодильнике в этом растворе около суток. Получается простая, но очень популярная закуска к пиву — подаётся обязательно в охлаждённом виде.
Смотрите видео - как варить яйца:
Журналисты программы Сніданок з 1+1 раскрыли все тонкости приготовления куриных яиц.
Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.
Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.
Больше новостей:
- В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток
- Ошибку совершают почти все: как правильно жарить яйца на сковородке
- В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред