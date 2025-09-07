Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

Чесночная намазка готовится легко, а на вкус лучше, чем магазинная.

https://glavred.info/recipes/vse-budut-udivleny-kak-eto-vkusno-prostoy-recept-neveroyatnoy-namazki-na-hleb-10696019.html Ссылка скопирована

Рецепт очень вкусной намазки из чеснока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазки с хлебом часто выручают как и в качестве перекуса, так и даже в виде закуски на праздничный стол. В магазине широкий выбор намазок, но со временем они надоедают и хочется смаковать хлеб с чем-то более оригинальным.

Главред узнал, что на этот случай есть рецепт быстрой, простой, но очень вкусной чесночной намазки. Им в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Чесночная намазка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Чеснок

Крем-сыр

Оливковое масло

Кунжут

Пертушка

Специи

Чтобы приготовить чесночную намазку надо сначала обжарить на сковороде кунжут с зубчиками чеснока и маслом. Когда чеснок подрумянится и станет мягким, соединяем массу со сковородки с крем-сыром и мелко нарезанной петрушкой.

Чеснок переминаем вилкой и вымешиваем вместе с остальными ингредиентами. Намазка почти готова, остается добавить к ней любимые специи и полить маслом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из чеснока:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред