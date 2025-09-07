Укр
Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

Анна Косик
7 сентября 2025, 16:35
70
Чесночная намазка готовится легко, а на вкус лучше, чем магазинная.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 1 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Намазка из чеснока
Рецепт очень вкусной намазки из чеснока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазки с хлебом часто выручают как и в качестве перекуса, так и даже в виде закуски на праздничный стол. В магазине широкий выбор намазок, но со временем они надоедают и хочется смаковать хлеб с чем-то более оригинальным.

Главред узнал, что на этот случай есть рецепт быстрой, простой, но очень вкусной чесночной намазки. Им в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Чесночная намазка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Чеснок
  • Крем-сыр
  • Оливковое масло
  • Кунжут
  • Пертушка
  • Специи

Чтобы приготовить чесночную намазку надо сначала обжарить на сковороде кунжут с зубчиками чеснока и маслом. Когда чеснок подрумянится и станет мягким, соединяем массу со сковородки с крем-сыром и мелко нарезанной петрушкой.

Чеснок переминаем вилкой и вымешиваем вместе с остальными ингредиентами. Намазка почти готова, остается добавить к ней любимые специи и полить маслом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из чеснока:

@gotuyemo_v_kayf Быстро, просто и вкусно - чесночная намазка ?? Сохраняйте рецепт, идеально подходит к гренкам, мясу или просто хлебушкам ? Ингредиенты: Чеснок Крем - сыр Оливковое масло Кунжут Петрушка Специи #намазка#чеснок#рецепты#вкусно#foodtok♬ GRR - Fantomel

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

рецепт рецепты чеснок
