Почему не стоит выбрасывать черные бананы: рецепт, как испечь вкусный хлеб

Чтобы не выбрасывать черные и перезревшие бананы, хорошим выходом из ситуации будет использовать их для выпечки домашнего хлеба. Польский шеф-повар Аня Стармах поделилась изданию Beszamel интересным рецептом банановой выпечки. Несколько простых ингредиентов и получится очень сладкое блюдо, которое легко можно приготовить дома.
Кто такая Анна Стармах
Анна Стармах - польский шеф-повар, автор кулинарных книг и кулинарного портала, получившая признание благодаря работе присяжной польских версий программ "MasterChef" и "MasterChef Junior", пишет Википедия.
Что нужно для бананового хлеба?
Аня Стармах советует не выбрасывать спелые бананы, а вместо этого использовать их как ингредиент для домашнего бананового хлеба.
Рецепт состоит из очень простых и не дорогих продуктов, которые легко доступны:
- перезревшие бананы
- голубика или голубика - вне сезона можно использовать замороженные фрукты
- мука пшеничная
- натуральный йогурт
- сахара и сахара с ванилью
- яйцо
- сливочное масло
- щепотка соли
Как приготовить банановый хлеб?
Как обращает внимание Аня Стармах, насыщенный вкусом и ароматом банановый хлеб - легкая и быстрая сладкая выпечка. Просто соедините ингредиенты в нужном порядке и вылейте тесто в форму. Остальную работу сделает печь:
- взбиваем сливочное масло и сахар
- соединяем тертое масло с бананами и другими ингредиентами
- выливаем тесто в форму
- печем банановый хлеб в духовке
Как подавать банановый хлеб?
Шеф-повар Стармах отмечает, что банановый хлеб - отличный перекус, который идеально подходит для завтрака и отлично заменит сладкие булочки из пекарни. Можно взять такую вкуснятину на работу или пикник, вместо привычных бутербродов, или же сделать хорошим и полезным деликатесом для детей.
Какие есть виды бананов?
Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки.
Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.
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