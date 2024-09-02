Почему не стоит выбрасывать черные бананы: рецепт, как испечь вкусный хлеб

Испечь насыщенный домашний хлеб из перезрелых бананов может любой желающий.

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Как просто сделать банановый хлеб дома / Коллаж: Главред, фото: unsplash, фото ua.depositphotos.com

Чтобы не выбрасывать черные и перезревшие бананы, хорошим выходом из ситуации будет использовать их для выпечки домашнего хлеба. Польский шеф-повар Аня Стармах поделилась изданию Beszamel интересным рецептом банановой выпечки. Несколько простых ингредиентов и получится очень сладкое блюдо, которое легко можно приготовить дома.

Кто такая Анна Стармах Анна Стармах - польский шеф-повар, автор кулинарных книг и кулинарного портала, получившая признание благодаря работе присяжной польских версий программ "MasterChef" и "MasterChef Junior", пишет Википедия.

Что нужно для бананового хлеба?

Аня Стармах советует не выбрасывать спелые бананы, а вместо этого использовать их как ингредиент для домашнего бананового хлеба.

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Рецепт состоит из очень простых и не дорогих продуктов, которые легко доступны:

перезревшие бананы

голубика или голубика - вне сезона можно использовать замороженные фрукты

мука пшеничная

натуральный йогурт

сахара и сахара с ванилью

яйцо

сливочное масло

щепотка соли

Как приготовить банановый хлеб?

Как обращает внимание Аня Стармах, насыщенный вкусом и ароматом банановый хлеб - легкая и быстрая сладкая выпечка. Просто соедините ингредиенты в нужном порядке и вылейте тесто в форму. Остальную работу сделает печь:

взбиваем сливочное масло и сахар соединяем тертое масло с бананами и другими ингредиентами выливаем тесто в форму печем банановый хлеб в духовке

Как подавать банановый хлеб?

Шеф-повар Стармах отмечает, что банановый хлеб - отличный перекус, который идеально подходит для завтрака и отлично заменит сладкие булочки из пекарни. Можно взять такую вкуснятину на работу или пикник, вместо привычных бутербродов, или же сделать хорошим и полезным деликатесом для детей.

Какие есть виды бананов? Во многих странах бананы являются одним из основных источников питания. Съедобные сорта бананов условно делятся на две основные группы: десертные, употребляемые главным образом в сыром или сушеном виде, и плантайны (или платано), которые перед употреблением требуют термической обработки. Мякоть десертных сортов очень сладкая на вкус, содержит большое количество углеводов, витамина C и некоторые необходимые для организма минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

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