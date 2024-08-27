"Я сейчас покажу, как жарить картофель": невероятный рецепт - просто "вау"

Главред нашел рецепт жареного картофеля, от которого в восторге будут все, отличный повод собрать родных на душевный пикник. Такое блюдо точно сложно испортить, а еще не забудьте приготовить к картофелю салат из свежих овощей.
Жареный картофель – новый рецепт
Ингредиенты:
- Картофель -1 кг
- Свинина – 800 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Острый перец – 0,5 шт.
- Специи по вкусу
- Соль по вкусу
- Помидор – 2 шт.
- Зелень
- Крымский лук – по вкусу
Картофель нарежьте на куски, обжарьте на растительном масле. Желательно, в сковороде на огне, но можно и на плите.
Уберите картофель и обжарьте нарезанную свинину, добавьте нарезанный полукольцами лук.
Зубчики чеснока и острый перец нарежьте на кусочки, добавьте в сковороду.
Посолите и добавьте специи по вкусу, все хорошо перемешайте.
Теперь отправьте ко всем ингредиентам картофель, подержите на огне и добавьте нарезанные помидоры.
В конце приготовления посыпьте блюдо нарезанным крымским луком и зеленью.
Приятного аппетита!!!
Кто такой igor_shpigunov1?
igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.
Смотрите видео, как приготовить картофель на огне:
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