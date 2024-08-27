"Я сейчас покажу, как жарить картофель": невероятный рецепт - просто "вау"

Не упустите теплые дни, чтобы приготовить жареный картофель на огне по отличному рецепту.

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Жареный картофель - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел рецепт жареного картофеля, от которого в восторге будут все, отличный повод собрать родных на душевный пикник. Такое блюдо точно сложно испортить, а еще не забудьте приготовить к картофелю салат из свежих овощей.

Жареный картофель – новый рецепт

Ингредиенты:

Картофель -1 кг

Свинина – 800 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Острый перец – 0,5 шт.

Специи по вкусу

Соль по вкусу

Помидор – 2 шт.

Зелень

Крымский лук – по вкусу

Картофель нарежьте на куски, обжарьте на растительном масле. Желательно, в сковороде на огне, но можно и на плите.

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Уберите картофель и обжарьте нарезанную свинину, добавьте нарезанный полукольцами лук.

Зубчики чеснока и острый перец нарежьте на кусочки, добавьте в сковороду.

Посолите и добавьте специи по вкусу, все хорошо перемешайте.

Теперь отправьте ко всем ингредиентам картофель, подержите на огне и добавьте нарезанные помидоры.

В конце приготовления посыпьте блюдо нарезанным крымским луком и зеленью.

Приятного аппетита!!!

Кто такой igor_shpigunov1? igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.

Смотрите видео, как приготовить картофель на огне:

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