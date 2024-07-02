Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретом

Свежий рецепт приготовления запеканки с курицей, картофелем и брокколи.

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Запеканка с курицей, брокколи и картофелем - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин: instagram.com/poltavska_tsipochka/

Не все любят брокколи, но это же такой полезный овощ. Главред нашел отменный рецепт запеканки с брокколи, от которого ваши родные полюбят ее. Получается отличное сочетание брокколи, картофеля, курицы и соуса бешамель.

Куриная запеканка с брокколи и картофелем - рецепт

Ингредиенты:

500 г картофеля

300 г замороженной или свежей брокколи

500 г куриной грудки

1 большая луковица

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка красного перца

1/2 чайной ложки перца

1/2 чайной ложки тимьяна

соль

моцарелла

Соус бешамель:

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1 столовая ложка сливочного масла

2 столовые ложки муки

400 мл молока

соль, перец и чесночный порошок

Картофель очищаем и нарезаем на кубики.

Куриное филе нарезаем на кусочки, обжариваем на растительном масле, добавьте измельченный чеснок, нарезанную луковицу, специи и соль. Держим на огне до полуготовности.

Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте.

Вливаем молоко, перемешиваем, добавляем специи и соль. Держим на огне до легкого загустения, помешивая.

В форму отправляем картофель, брокколи, поливаем половиной соуса и перемешиваем.

Сверху отправляем куриное филе, заливаем оставшимся соусом и посыпаем тертым сыром.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов до готовности.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить запеканку:

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