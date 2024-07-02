Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретом

Не все любят брокколи, но это же такой полезный овощ. Главред нашел отменный рецепт запеканки с брокколи, от которого ваши родные полюбят ее. Получается отличное сочетание брокколи, картофеля, курицы и соуса бешамель.
Куриная запеканка с брокколи и картофелем - рецепт
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 300 г замороженной или свежей брокколи
- 500 г куриной грудки
- 1 большая луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 чайная ложка красного перца
- 1/2 чайной ложки перца
- 1/2 чайной ложки тимьяна
- соль
- моцарелла
Соус бешамель:
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 2 столовые ложки муки
- 400 мл молока
- соль, перец и чесночный порошок
Картофель очищаем и нарезаем на кубики.
Куриное филе нарезаем на кусочки, обжариваем на растительном масле, добавьте измельченный чеснок, нарезанную луковицу, специи и соль. Держим на огне до полуготовности.
Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте.
Вливаем молоко, перемешиваем, добавляем специи и соль. Держим на огне до легкого загустения, помешивая.
В форму отправляем картофель, брокколи, поливаем половиной соуса и перемешиваем.
Сверху отправляем куриное филе, заливаем оставшимся соусом и посыпаем тертым сыром.
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов до готовности.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить запеканку:
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