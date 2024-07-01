Наггетсы "отдыхают": куриные стрипсы без жарки в масле за 20 минут - рецепт на миллион

Вы наверняка пробовали куриные стрипсы, но, возможно, не догадывались, что их можно приготовить дома всего за 20 минут. Невероятная вкусняшка сможет порадовать ваших родных, если у вас нет много времени на готовку.
Куриные стрипсы – быстрый рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе 2 шт.
- чипсы любые - большая упаковка
- яйцо - 2 шт.
- мука – стакан
- специи: сладкая паприка, острый чили, сушеный чеснок, соль
- растительное масло
Для соуса: сметана, чеснок, укроп и соль по вкусу
Куриное филе промойте, обсушите на бумажном полотенце и нарежьте на полоски.
Добавьте специи, подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
Измельчите чипсы, отдельно взбейте яйца.
Обваляйте филе в муке, затем отправьте в яйцо и запанируйте в чипсах.
Отправьте все в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Запекайте в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса смешайте сметану, измельченный чеснок, укроп и соль.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить куриные стрипсы:
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