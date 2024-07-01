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Наггетсы "отдыхают": куриные стрипсы без жарки в масле за 20 минут - рецепт на миллион

Элина Чигис
1 июля 2024, 21:43
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Куриные стрипсы могут стать вашей любимой закуской или же прекрасным дополнением ужина.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Куриные стрипсы - рецепт
Куриные стрипсы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы наверняка пробовали куриные стрипсы, но, возможно, не догадывались, что их можно приготовить дома всего за 20 минут. Невероятная вкусняшка сможет порадовать ваших родных, если у вас нет много времени на готовку.

Куриные стрипсы – быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе 2 шт.
  • чипсы любые - большая упаковка
  • яйцо - 2 шт.
  • мука – стакан
  • специи: сладкая паприка, острый чили, сушеный чеснок, соль
  • растительное масло

Для соуса: сметана, чеснок, укроп и соль по вкусу

видео дня

Куриное филе промойте, обсушите на бумажном полотенце и нарежьте на полоски.

Добавьте специи, подсолнечное масло и хорошо перемешайте.

Измельчите чипсы, отдельно взбейте яйца.

Обваляйте филе в муке, затем отправьте в яйцо и запанируйте в чипсах.

Отправьте все в форму для запекания, застеленную пергаментом.

Запекайте в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса смешайте сметану, измельченный чеснок, укроп и соль.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить куриные стрипсы:

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