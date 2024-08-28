Все просто до невозможного: невероятные горячие бутерброды, которые сметут со стола

Горячие бутерброды уже давно стали любимым перекусом и иногда так хочется попробовать что-то интересное. Предлагаем вам интересный рецепт, который сможет разнообразить ваше меню.
Горячие бутерброды со шпротами – рецепт
Ингредиенты:
- батон,
- майонез,
- помидор,
- шпроты,
- сыр,
- зелень
Батон нарезаем на ломтики и каждый смазываем майонезом.
На каждый ломтик батона отправляем кружочки помидора и шпроты.
Посыпаем бутерброды тертым сыром.
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов, чтобы растворился сыр.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить горячие бутерброды со шпротами:
Кто такая cook_with_me_at_home?
cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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