УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Все просто до невозможного: невероятные горячие бутерброды, которые сметут со стола

Элина Чигис
28 августа 2024, 22:57
33
Новый рецепт горячих бутербродов, который точно понравится вам.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Калорийность Калорийность 6 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Горячие бутерброды - рецепт
Горячие бутерброды - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Горячие бутерброды уже давно стали любимым перекусом и иногда так хочется попробовать что-то интересное. Предлагаем вам интересный рецепт, который сможет разнообразить ваше меню.

Горячие бутерброды со шпротами – рецепт

Ингредиенты:

  • батон,
  • майонез,
  • помидор,
  • шпроты,
  • сыр,
  • зелень

Батон нарезаем на ломтики и каждый смазываем майонезом.

видео дня

На каждый ломтик батона отправляем кружочки помидора и шпроты.

Посыпаем бутерброды тертым сыром.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов, чтобы растворился сыр.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить горячие бутерброды со шпротами:

Кто такая cook_with_me_at_home?

cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт бутерброды горячие бутерброды интересные новости
Реклама

Главное за день

Шлейф дыма раскинулся на 30 км: появились снимки пожара на нефтебазе "Атлас"

Шлейф дыма раскинулся на 30 км: появились снимки пожара на нефтебазе "Атлас"

23:22 Мир
На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

22:17 Синоптик
Часть Украины "покраснела" из-за угрозы баллистики: в Сумах - взрывы

Часть Украины "покраснела" из-за угрозы баллистики: в Сумах - взрывы

21:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки 27122

Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствия 16314

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствия

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде 13236

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех 10173

Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех

Последние новости

23:28

Основателя ВК и Telegram Дурова во Франции взяли под присмотр суда: подробности

23:22

Шлейф дыма раскинулся на 30 км: появились снимки пожара на нефтебазе "Атлас"Видео

23:12

"В Кремле очень перепугались": Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом

22:57

Все просто до невозможного: невероятные горячие бутерброды, которые сметут со стола

22:42

"Будут депрессивные мысли": астролог назвал очень сложные периоды сентябряВидео

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
22:42

"Лучше отойти": аналитик о ситуации на Покровском направлении

22:18

"Дрожайте": у певицы Джамалы пополнение в семье

22:18

Заход ВСУ еще в одну область РФ: Свитан сделал интересное заявление

22:17

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

Реклама
21:53

Часть Украины "покраснела" из-за угрозы баллистики: в Сумах - взрывы

21:39

Вместе с лучшей подругой: Елена Зеленская покорила поступком

21:31

Заседание Совета Украина-НАТО: союзники приняли важное решение - Столтенберг

21:25

Курская АЭС: РФ ввела ограничения на въезд в город, где расположена станция

21:03

Украина увеличивает контроль на Курщине: Зеленский сказал, где ВСУ "чрезвычайно сложно"

20:34

Идеальный выбор даже для тонких волос: какие стрижки подходят для круглого лица

20:12

РФ перебрасывает войска в Белгородскую область: в ВСУ сказали, какая причина

20:09

"Будет тяжелая битва": в ЦРУ уверены, что Украина хочет сохранить территории на Курщине

19:51

"Вышли на новый рубеж": Коваленко раскрыл, как может развиваться наступление РФ на Покровск

19:26

Польша не может сбивать российские дроны: Туск выдал странное заявление

19:13

Свет будут выключать все сутки: графики отключения электроэнергии на 29 августа

Реклама
19:10

Преодоление "красных линий": когда нам разрешат бить дальнобойным оружием по России?мнение

19:09

Как быстро отмыть чайник от накипи: женщина поделилась хитрым лайфхакомВидео

18:49

Испытания баллистической ракеты Украины: в Defense Express заявили об ударе по оккупантам

18:32

Паралимпиада-2024 стартует в Париже: что известно и где смотреть церемонию открытия

18:19

Суд освободил Дурова из-под стражи: СМИ рассказали, какая причина

18:19

Что можно повесить на стену в спальне: притянет большой успех и счастье

17:45

Дурова отпустили из-под стражи: все, что известно о деле основателя Telegram

17:43

Люди заканчиваются: что ждет Путина в случае объявления мобилизации - ГудковВидео

17:13

Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько

16:47

После внезапного отхода ВСУ: россияне захватили село Константиновка - Рёпке

16:46

Угроза прорыва Киевской ГЭС и подтопления: в "Укргидроэнерго" дали ответ

16:43

Очень плохая примета: что нельзя делать с хлебов 29 августа

16:41

Отдала жизнь за Украину: на фронте погибла военная и активистка Наталья Кузнецова

16:26

Роман Бена Аффлека и Кик Кеннеди: представитель актера прокомментировал ситуацию

16:01

Цели не изменились: россияне могут готовить еще один массированный удар - Братчук

15:52

Может спровоцировать Третью мировую: Трамп прокомментировал операцию в Курской области

15:36

Жесткие бои за Покровск: Ступак заявил о значительном прорыве россиян

15:27

НАТО не хочет, чтобы Варшава закрыла небо Украины - министр нацобороны Польши

15:16

Хитрые хозяйки раскладывают корки от арбуза на огороде - зачем так делать

15:15

Территории в обмен на демилитаризацию: как элита РФ видит конец войны - FP

Реклама
15:02

"Этим городам приготовиться": прогноз для Украины на ближайшие дни

15:00

"Цифры очень большие": российский оппозиционер раскрыл жесткие планы мобилизации в РоссииВидео

14:39

Масштабный пожар на Рязанской ГРЭС: очевидцы сообщают о взрыве

14:15

На коммуналке можно сэкономить - как снизить расходы на свет, воду и тепло

14:13

Испания плюнула в лицо Орбану: Мадрид заблокировал важное предложение Венгрии

13:32

Кривой Рог в трауре: количество пострадавших в результате удара РФ растетФото

13:03

Это только начало: F-16 уже наносят успешные удары по агрессору - Forbes

12:52

Молодая жена молчуна Цекало ошарашила своим экстремальным похудением - детали

12:47

США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары

12:29

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствияВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять