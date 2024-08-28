Все просто до невозможного: невероятные горячие бутерброды, которые сметут со стола

Новый рецепт горячих бутербродов, который точно понравится вам.

https://glavred.info/recipes/vse-prosto-do-nevozmozhnogo-neveroyatnye-goryachie-buterbrody-kotorye-smetut-so-stola-10592432.html Ссылка скопирована

Горячие бутерброды - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Горячие бутерброды уже давно стали любимым перекусом и иногда так хочется попробовать что-то интересное. Предлагаем вам интересный рецепт, который сможет разнообразить ваше меню.

Горячие бутерброды со шпротами – рецепт

Ингредиенты:

батон,

майонез,

помидор,

шпроты,

сыр,

зелень

Батон нарезаем на ломтики и каждый смазываем майонезом.

видео дня

На каждый ломтик батона отправляем кружочки помидора и шпроты.

Посыпаем бутерброды тертым сыром.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов, чтобы растворился сыр.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить горячие бутерброды со шпротами:

Кто такая cook_with_me_at_home? cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред