Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

Горячие бутерброды из лаваша с сыром на сковороде, да еще с яйцом и зеленью, будут прекрасным дополнением к вашему завтраку или обеду. Аппетитные и хрустящие - они никого не оставят равнодушными. Читайте на Главреде топ рецептов бутербродов из лаваша.
Обычно к лавашу добавляют творог, зелень, помидоры, куриную грудку и даже йогурт. Однако если вы спешите, то самым отличным и супербыстрым вариантом будут "классические" бутерброды - с сыром.
Бутеброды из лаваша на сковороде
Вам понадобится:
- 200 г лаваша тонкого;
- 150 г твердого сыра;
- 1 ст. ложка растительного масла;
- соль по вкусу.
Подготовьте лаваш. Порежьте его на равные полоски. Сверните края лаваша в форму треугольника, спрячьте начинку - порезанный твердый сыр.
Сверните лаваш по краям, получатся идеальные треугольники-конверты.
Поставьте сковороду на средний огонь, налейте растительного масла. Прожарьте "конвертики" на умеренном огне с двух сторон до румяной корочки. Всего этот процесс (при условии разогретой поверхности) занимает не больше 1-2 минут.
Если у вас больше времени, можете экспериментировать с начинкой. Например, вместе с сыром добавлять покрышенное отваренное яйцо, зелень, томаты, грибы, огурцы, шинку или сосиски. В этом случае процесс приготовления займет всего 15 минут.
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