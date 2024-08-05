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Сколько воды и сахара добавлять в вино: рецепт домашнего вина приятно удивит всех

Юлия Закрепа
5 августа 2024, 00:48обновлено 5 августа, 01:27
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Домашнее вино из винограда - рецепты, которые приятно удивят ваших родных и друзей.
Сколько воды и сахара добавлять в вино: рецепт домашнего вина приятно удивит всех
Как сделать домашнее вино из винограда / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как приготовить вино из винограда в домашних условиях - Главред собрал полезные советы от виноделов. Бытует мнение, что для приготовления вина из винограда нужен специальный сорт, а само виноделие - это лишь дело специалистов. Однако, как показывает опыт, домашнее вино из винограда может приготовить любой и из разных сортов этой ягоды.

Сколько воды и сахара добавлять в вино

Специалисты поделились самым простым и быстрым рецептом вина из винограда, который состоит из трех ингредиентов: сахар, вода и виноград.

Для приготовления вина из винограда вам понадобится 1-2 кг сахара на 10 литров виноградного сока. Туда также стоит добавить 2 литра воды - тоже на 10 литров сока.

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Что известно об Институте виноградарства и виноделия

Национальный научный центр Институт виноградарства и виноделия НААН Украины получил имя доктора сельскохозяйственных наук, профессора, вице-президента Постоянной Международной комиссии по винограду в Париже Василия Таирова. Прообразом Института была Винодельческая станция, которая начала свою деятельность в 1905 году в Одессе. В 1931 году она была реорганизована в Украинский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. Сейчас Институт - это признанный научно-исследовательский центр по вопросам виноградарства и виноделия на современном уровне. В Институте проводятся комплексные научные исследования с целью научного обеспечения развития виноградарства и виноделия в Украине.

Сколько должно бродить вино из винограда в домашних условиях

  • Виноград необходимо собирать только в солнечную и сухую погоду.
  • Ягоды нужно осторожно отделить от гребней, убрать все лишние листочки, веточки. Также необходимо удалить все недозрелые и гнилые виноградины. Специалисты советуют не мыть виноград, ведь на их кожице присутствуют "дикие дрожжи", которые буду способствовать процессу брожения.
  • После этого нужно хорошо размять виноград. Это можно сделать с помощью деревянной толкушки, или же руками. Полученную смесь следует переложить в миску из пластика или стеклянную емкость - обязательно нужно накрыть крышкой так, чтобы был доступ воздуха.
  • Накрытую смесь следует оставить на 4 дня в теплом месте, чтобы оно начало бродить. Однако, не забывайте ежедневно утром и вечером перемешивать полученную массу.
  • После 4 дней нужно отжать прессом смесь, а сок необходимо процедить через марлю 3-4 раза. Затем к 10 литрам виноградного сока нужно добавить добавляем 1-2 кг сахара и 2 литра воды. Все это нужно тщательно перемешать.
  • Приготовьте большой стеклянный бутыль, куда нужно перелить виноградную смесь - наполнить стоит лишь 70-80%. Банку нужно закрыть водяным затвором, или надеть на нее медицинскую перчатку с маленьким отверстием на одном из "пальцев".
  • Перенесите бутыли в теплое место, чтобы вино продолжало бродить. Помните, что температура в помещении должна быть не менее 20-28°C. Если в помещении будет холодно, то процесс брожения остановится, а будущее вино просто испортится.
  • После 10 дней брожения нужно попробовать сок на вкус. Специалисты утверждают, что он должен быть не кислым, но и не слишком сладким. 1 литр сока отлейте в отдельную емкость и добавьте килограмм сахара и перемешивайте до полного растворения. Затем эту сладкую смесь вылейте обратно в бутыль и снова закройте затвором. Напомним, что сахар используется для повышения градуса алкоголя в винах.
  • Известно, что брожение должно завершиться примерно через 3 недели с того момента, когда вы поставили гидрозатвор. Если рукавицы на вине опустилась, то это свидетельствует о готовности вина. На дне бутыли образуется много осадка, однако стоит его осторожно отделить от вина.
  • Готовое и чистое вино нужно перелить в стеклянные емкости доверху и закрыть полиэтиленовыми крышками. Для полного созревания вина банки нужно поставить в прохладное помещение или погреб. Этап созревания длится 50-80 дней, но все зависит от сорта винограда.
  • Когда вино полностью созрело и осадок перестал образовываться, его можно перелить в стеклянные бутылки и закрыть пробкой.

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