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В чем разница между изюмом и сушеным виноградом: ответ вас удивит

Юлия Закрепа
23 июля 2024, 23:55
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Откуда берется изюм и как его сделать в домашних условиях - узнайте о пользе сушеного винограда.
В чем разница между изюмом и сушеным виноградом: ответ вас удивит
Откуда берутся изюминки / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как делают изюм в промышленных масштабах и как сделать вкусный сухофрукт в домашних условиях - Главред собрал полезную информацию. Сушеный виноград известен своими необычайными свойствами.

Опытный виноградарь в своем Youtube-канале рассказал о тонкостях выращивания винограда и его дальнейшей переработке.

Как виноград превращается в изюм

Для изюма подойдет любой сорт винограда - самое главное, чтобы он был сладким. Если выбрать виноград зеленого цвета, тогда изюм будет светлый, а красные ягоды будут иметь темный изюм.

Также можно брать виноград с косточками, но из бескосточковых виноградин вы получите мягкий изюм. Такой изюм удобнее есть и его часто используют в выпечке. Но и с косточками он будет на вкус хорошо, только немного хрустеть при жевании. Прекрасно подойдут для компота, потому что делают его более насыщенным.

Однако, не всегда нужно мыть виноград перед сушкой. Способ приготовления винограда бывает влажным или сухим. Для сухого мыть не нужно, но тщательно и осторожно оборвите ягодки с грозди, пересмотрите каждую из них и выбирайте только целые. Также необходимо избавиться от всех соринок.

Самым быстрым методом станет сушка в духовке. Стоит разогреть ее до температуры 70 градусов и выложить виноградины на противень, предварительно застеленный пергаментом. Виноград стоит поставить в теплую духовку, а дверцу оставить немного приоткрытой, чтобы быстрее испарялась влага из ягод. Однако, стоит время от времени переворачивать ягоды, чтобы влага выходила равномерно. Такой процесс может занять полчаса.

Почему изюм полезнее винограда

Известный факт, что изюм содержит втрое больше антиоксидантов, чем свежий виноград. Антиоксиданты защищают организм человека и способствуют восстановлению клеток.

  • Изюм содержит много минеральных веществ и витаминов, которые очень полезны для здоровья большинства людей.
  • В его составе много клетчатки, поэтому он очень полезен для работы желудочно-кишечного тракта.
  • Изюм содержит большое количество железа, поэтому помогает бороться с анемией.
  • Изюм также содержит витамины В1, В2 и В5 и микроэлементы магния, что способствует восстановлению работы нервной системы.
  • Большое количество калия содержится в изюме, а это прекрасно влияет на работу почек и состояние кожи.
  • Также изюм имеет микроэлемент, который помогает в синтезе гемоглобина и повышает иммунитет человека.
  • Изюм чистит кровь и прекрасно помогает при сердечных заболеваниях.

Смотрите видео о том, как правильно сделать изюм:

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