Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога

Уже начинается сезон яблочных пирогов, поэтому самое время приготовить его по этому рецепту. Пирог получается влажным внутри и хрустящим снаружи, а карамелизированные яблоки прекрасно сочетаются по вкусу. Что может быть лучше кусочка ароматного пирога с чашечкой чая в прохладный осенний день?
Кстати, если у вас есть коричневый сахар, тогда обязательно используйте его, как в тесто, так и в начинку, тогда пирог будет красивого карамельного цвета и на вкус это тоже влияет, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.
Яблочный пирог – рецепт
Ингредиенты:
Начинка:
- 5 больших яблок
- сок из половинки лимона
- 60 г коричневого сахара
- 50 г сливочного масла
- 2 ч. л. корицы
Для теста:
- 190 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 180 г коричневого сахара
- 2 яйца
- 300 г муки
- 15 г ванильного сахара
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
Очистите яблоки и удалите серединку, нарежьте на мелкие кубики.
Яблоки отправьте в глубокую сковороду, всыпьте сахар, корицу и сливочное масло, все перемешайте и тушите на среднем огне минут 5.
Для теста в миске смешайте сливочное масло, сахар, ванильный сахар, яйца и взбейте все в пышную массу.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте.
Застелите форму для запекания пергаментом, распределите в ней тесто.
В тесте сделайте выемки и добавьте в них яблоки.
Выпекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут, дайте пирогу немножко остыть и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить яблочный пирог:
О персоне: dari.buuulvsk
dari.buuulvsk - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На dari.buuulvsk подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
