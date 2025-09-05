Укр
Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога

Элина Чигис
5 сентября 2025, 12:48
Рецепт интересного пирога с яблоками.
Яблочный пирог - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/dari.buuulvsk/

Уже начинается сезон яблочных пирогов, поэтому самое время приготовить его по этому рецепту. Пирог получается влажным внутри и хрустящим снаружи, а карамелизированные яблоки прекрасно сочетаются по вкусу. Что может быть лучше кусочка ароматного пирога с чашечкой чая в прохладный осенний день?

Кстати, если у вас есть коричневый сахар, тогда обязательно используйте его, как в тесто, так и в начинку, тогда пирог будет красивого карамельного цвета и на вкус это тоже влияет, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.

Ингредиенты:

Начинка:

  • 5 больших яблок
  • сок из половинки лимона
  • 60 г коричневого сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ч. л. корицы

Для теста:

  • 190 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 180 г коричневого сахара
  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 15 г ванильного сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Очистите яблоки и удалите серединку, нарежьте на мелкие кубики.

Яблоки отправьте в глубокую сковороду, всыпьте сахар, корицу и сливочное масло, все перемешайте и тушите на среднем огне минут 5.

Для теста в миске смешайте сливочное масло, сахар, ванильный сахар, яйца и взбейте все в пышную массу.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте.

Застелите форму для запекания пергаментом, распределите в ней тесто.

В тесте сделайте выемки и добавьте в них яблоки.

Выпекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут, дайте пирогу немножко остыть и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить яблочный пирог:

О персоне: dari.buuulvsk

dari.buuulvsk - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На dari.buuulvsk подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога

