Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога

Уже начинается сезон яблочных пирогов, поэтому самое время приготовить его по этому рецепту. Пирог получается влажным внутри и хрустящим снаружи, а карамелизированные яблоки прекрасно сочетаются по вкусу. Что может быть лучше кусочка ароматного пирога с чашечкой чая в прохладный осенний день?

Кстати, если у вас есть коричневый сахар, тогда обязательно используйте его, как в тесто, так и в начинку, тогда пирог будет красивого карамельного цвета и на вкус это тоже влияет.

Яблочный пирог – рецепт

Ингредиенты:

Начинка:

5 больших яблок

сок из половинки лимона

60 г коричневого сахара

50 г сливочного масла

2 ч. л. корицы

Для теста:

190 г сливочного масла (комнатной температуры)

180 г коричневого сахара

2 яйца

300 г муки

15 г ванильного сахара

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Очистите яблоки и удалите серединку, нарежьте на мелкие кубики.

Яблоки отправьте в глубокую сковороду, всыпьте сахар, корицу и сливочное масло, все перемешайте и тушите на среднем огне минут 5.

Для теста в миске смешайте сливочное масло, сахар, ванильный сахар, яйца и взбейте все в пышную массу.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте.

Застелите форму для запекания пергаментом, распределите в ней тесто.

В тесте сделайте выемки и добавьте в них яблоки.

Выпекайте при температуре 180 градусов 30-35 минут, дайте пирогу немножко остыть и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

