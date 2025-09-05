Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочек

Известная фудблогерка поделилась простым рецептом вкусных сырных палочек. Все готовится очень быстро, все будут в восторге.

https://glavred.info/recipes/vkusnaya-zakuska-kotoraya-razletitsya-so-stola-neveroyatno-prostoy-recept-syrnyh-palochek-10695662.html Ссылка скопирована

Рецепт сырных палочек / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если вы ищете рецепт очень простой и невероятно вкусной закуски, то этот вам точно понравится. Сочные сырные палочки будут разлетаться со стола, ведь устоять не сможет никто.

Известная украинская фудблогер Виктория Ускова поделилась простым рецептом сырных палочек, которые готовятся невероятно быстро и легко. Пока тепло, готовить это блюдо можно на мангале, используя шампуры, но Главред уверяет, что сделать это будет легко даже в духовке.

Рецепт сырных палочек

"Хотите рецепт, после которого руки сами тянутся к шампурам? Это не хачапури, не шашлык и даже не сырная запеканка. Это - сырные шампуры в тесте, которые исчезают со стола еще горячими", - отметила Виктория Ускова.

видео дня

Для приготовления этого блюда вам понадобится:

2-3 упаковки сыра сулугуни;

готовое слоеное тесто;

1 желток;

кунжут или семена льна;

шампуры или бамбуковые палочки (для приготовления на мангале).

Как готовить сырные палочки

Сначала нужно нарезать сыр сулугуни длинными толстыми полосками. На полоски также нужно нарезать и слоеное тесто.

Если вы используете длинный шампур, им следует пронзить две полоски сыра. Если вы используете бамбуковую палочку, можно взять лишь одну сырную полоску. После этого тесто необходимо закрутить вокруг сыра. Чтобы он не вытекал при нагревании, следует тесто закрепить возле места, где сыр начинается и заканчивается.

Тесто нужно смазать желтком и посыпать кунжутом или льном. После этого следует готовить на огне или в духовке до золотистого цвета. Подавать на стол блюдо нужно горячим, пока сыр не потерял тягучесть.

"Подавать надо горячим, потому что растянутый сулугуни внутри - это космос. Готовьте сразу двойную порцию - иначе точно не хватит!" - отметила блогерша.

Смотрите видео с рецептом вкусных сырных палочек:

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред