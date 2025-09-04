Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый лист

В жизни каждого человека есть определенные проблемы, с которыми бывает трудно справиться. Кто-то имеет финансовые проблемы, у других - семейные неурядицы, а у кого-то - "черная полоса" в целом. Но есть отличный шанс избавиться от своих проблем. Для этого вам понадобится всего одна вещь.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал о ритуале с лавровым листом. Чтобы избавиться от проблем, его нужно сжечь. Но делать это нужно в определенные дни.
Есть всего четыре даты. При этом каждый день соответствует решению отдельной проблемы. Мольфар назвал эти даты и рассказал, что делать.
В какие дни нужно сжечь лавровый лист
Лавровый лист можно найти чуть ли не на каждой кухне. Хозяйки добавляют его в различные блюда, чтобы получить душистый аромат и интересный привкус.
Но его можно использовать и иначе. Есть очень простой ритуал, который поможет решить многие проблемы.
Если вы хотите освободить себя от негатива, то нужно сжечь лавровый лист. При этом делать это нужно именно 7 сентября. Если же вашей целью является очищение кармы рода, то жечь листок следует 18 сентября.
Такой ритуал также может помочь решить финансовые проблемы. Если у вас есть долги и кредиты, то жечь лавровый лист нужно 12 сентября. А если вы хотите привлечь к себе богатство и вдвое увеличить ваш доход, то делать это нужно исключительно 27 сентября.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
