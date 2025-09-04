Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый лист

Известный украинский мольфар поделился простым ритуалом, который поможет избавиться от долгов и освободить себя от негатива.

Зачем курить лавровый лист / Коллаж: Главред, фото: pexels

В жизни каждого человека есть определенные проблемы, с которыми бывает трудно справиться. Кто-то имеет финансовые проблемы, у других - семейные неурядицы, а у кого-то - "черная полоса" в целом. Но есть отличный шанс избавиться от своих проблем. Для этого вам понадобится всего одна вещь.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал о ритуале с лавровым листом. Чтобы избавиться от проблем, его нужно сжечь. Но делать это нужно в определенные дни.

Есть всего четыре даты. При этом каждый день соответствует решению отдельной проблемы. Мольфар назвал эти даты и рассказал, что делать.

В какие дни нужно сжечь лавровый лист

Лавровый лист можно найти чуть ли не на каждой кухне. Хозяйки добавляют его в различные блюда, чтобы получить душистый аромат и интересный привкус.

Но его можно использовать и иначе. Есть очень простой ритуал, который поможет решить многие проблемы.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Если вы хотите освободить себя от негатива, то нужно сжечь лавровый лист. При этом делать это нужно именно 7 сентября. Если же вашей целью является очищение кармы рода, то жечь листок следует 18 сентября.

Такой ритуал также может помочь решить финансовые проблемы. Если у вас есть долги и кредиты, то жечь лавровый лист нужно 12 сентября. А если вы хотите привлечь к себе богатство и вдвое увеличить ваш доход, то делать это нужно исключительно 27 сентября.

