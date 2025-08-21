Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

Зеркало может накапливать в себе негативную энергетику, а потом негативно влиять на людей.

Где нельзя вешать зеркало / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Зеркало - предмет, который можно найти в каждом доме или квартире. Все знаю, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Однако мало кто задумывается о том, где нельзя вешать зеркало. Главред разобрался в том, где не должно стоять зеркало.

Где нельзя ставить зеркало

1. У входной двери. Во многих квартирах зеркало установлено возле входной двери, ведь это очень удобно. Однако его нельзя вешать так, чтобы в зеркале отражалась входная дверь. Это может создавать неприятную атмосферу в доме. Также может появиться ощущение, будто за вами следят, особенно в темное время суток.

2. Над кроватью. В месте, где отдыхают и спят люди, нет стоит ставить или вешать зеркало. Оно может впитывать в себя негативную энергию и потом отдавать её. Это может повлиять на сон и даже вызвать дискомфорт. Также зеркало будет отражать свет, если напротив есть окно.

3. Над газовой плитой. Такое размещение зеркала не очень удобное. Если вы повесите его над газовой плитой, там может накапливаться жир и пар. Эти перепады температур могут серьезно повредить зеркало.

4. Над раковиной в ванной комнате. Вода может попадать на поверхность зеркала. Кроме того, в ванной высокая влажность, что может отрицательно сказаться на его состоянии. Если вы хотите повесить зеркало в ванной, лучше делать это на боковых стенах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

