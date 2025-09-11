Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

Для многих украинцев сосиски в тесте - это вкус детства. Румяные булочки часто продавали в школьных и студенческих столовых. Иногда, приготовление сосисок в тесте занимает немало времени, ведь замешивание теста, выпекание - процесс длительный. Однако, Главред нашел рецепт ароматных булочек, которые можно приготовить за 30 минут.
Украинский кулинарный блогер Ольга Рябенко рассказала, что сосиски в тесте подойдут на завтрак, перекус в школу или даже на пикник. Рецептом блогерша поделилась на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- сосиски - 5 шт;
- яйца - 4 шт;
- сливки 10% - 200 мл;
- сыр твердый - 200 г;
- мука - 4 ст. л;
- сушеная петрушка - 1 ч. л;
- соль, перец - по своему вкусу.
Сначала нарежьте небольшими кружочками сосиски.
Далее взбейте яйца, добавьте колбасу, сливки, специи и муку. Не забудьте о соли и перце. Все хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков.
Затем натрите сыр и добавьте его в тесто. Еще раз все хорошо перемешайте.
Смажьте формы для маффинов маслом и разложите тесто. Сосиски в тесте следует выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Как приготовить сосиски в тесте за 30 минут - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт
- Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом
- Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут
О персоне: Ольга Рябенко
Ольга Рябенко - кулинарный блогер, суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф". Она также является автором кулинарной книги и матерью четверых детей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред