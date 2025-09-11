Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

С этим рецептом вы больше не будете покупать сосиски в тесте в магазине.

https://glavred.info/recipes/gora-sosisok-v-teste-za-30-minut-razmetayut-za-minutu-10697261.html Ссылка скопирована

Простой рецепт сосисок в тесте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Для многих украинцев сосиски в тесте - это вкус детства. Румяные булочки часто продавали в школьных и студенческих столовых. Иногда, приготовление сосисок в тесте занимает немало времени, ведь замешивание теста, выпекание - процесс длительный. Однако, Главред нашел рецепт ароматных булочек, которые можно приготовить за 30 минут.

Украинский кулинарный блогер Ольга Рябенко рассказала, что сосиски в тесте подойдут на завтрак, перекус в школу или даже на пикник. Рецептом блогерша поделилась на своей странице в Instagram.

Вам понадобится:

видео дня

сосиски - 5 шт;

яйца - 4 шт;

сливки 10% - 200 мл;

сыр твердый - 200 г;

мука - 4 ст. л;

сушеная петрушка - 1 ч. л;

соль, перец - по своему вкусу.

Сначала нарежьте небольшими кружочками сосиски.

Далее взбейте яйца, добавьте колбасу, сливки, специи и муку. Не забудьте о соли и перце. Все хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков.

Затем натрите сыр и добавьте его в тесто. Еще раз все хорошо перемешайте.

Смажьте формы для маффинов маслом и разложите тесто. Сосиски в тесте следует выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Как приготовить сосиски в тесте за 30 минут - смотрите видео:

Другие рецепты:

О персоне: Ольга Рябенко Ольга Рябенко - кулинарный блогер, суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф". Она также является автором кулинарной книги и матерью четверых детей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред