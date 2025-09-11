Укр
Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

Марина Фурман
11 сентября 2025, 17:58
17
С этим рецептом вы больше не будете покупать сосиски в тесте в магазине.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт, сосиски в тесте
Простой рецепт сосисок в тесте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Для многих украинцев сосиски в тесте - это вкус детства. Румяные булочки часто продавали в школьных и студенческих столовых. Иногда, приготовление сосисок в тесте занимает немало времени, ведь замешивание теста, выпекание - процесс длительный. Однако, Главред нашел рецепт ароматных булочек, которые можно приготовить за 30 минут.

Украинский кулинарный блогер Ольга Рябенко рассказала, что сосиски в тесте подойдут на завтрак, перекус в школу или даже на пикник. Рецептом блогерша поделилась на своей странице в Instagram.

Вам понадобится:

  • сосиски - 5 шт;
  • яйца - 4 шт;
  • сливки 10% - 200 мл;
  • сыр твердый - 200 г;
  • мука - 4 ст. л;
  • сушеная петрушка - 1 ч. л;
  • соль, перец - по своему вкусу.

Сначала нарежьте небольшими кружочками сосиски.

Далее взбейте яйца, добавьте колбасу, сливки, специи и муку. Не забудьте о соли и перце. Все хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто без комочков.

Затем натрите сыр и добавьте его в тесто. Еще раз все хорошо перемешайте.

Смажьте формы для маффинов маслом и разложите тесто. Сосиски в тесте следует выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Как приготовить сосиски в тесте за 30 минут - смотрите видео:

Другие рецепты:

О персоне: Ольга Рябенко

Ольга Рябенко - кулинарный блогер, суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф". Она также является автором кулинарной книги и матерью четверых детей.

рецепт сосиски рецепты
