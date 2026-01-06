Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

Соня Евдокименко отдыхает на французском курорте Куршевель.

Внучка Ротару отдыхает с россиянкой / Коллаж Главред: фото Instagram/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ Соня Евдокименко, отличилась отдыхом в Куршевеле.

Она опубликовала ряд фотографий в Instagram, где показала, как проводит зимние каникулы вместе со своей подругой, российской блогершей Дианой Манасир. Свой пост внучка София Ротару прокомментировала лаконичным: "Благодарна и любима".

Внучка Софии Ротару отдохнула с россиянкой / Фото Instagram/iamsofiaeve

София Евдокименко продемонстрировала, как катается на лыжах, ходит в рестораны и в целом, наслаждается жизнью. Удивительно, что компанию ей составила блогерша из страны, которая каждый день монотонно уничтожает Украину.

Внучка Софии Ротару отдохнула с россиянкой / Фото Instagram/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару отдохнула с россиянкой / Фото Instagram/iamsofiaeve

София Евдокименко находится в отношениях с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. Молодой мужчина является внуком американского мецената, основавшего финансовую компанию MBNA Corporation. К слову, состояние его семьи оценивается в 1,2 млрд дол.

Внучка Софии Ротару отдохнула с россиянкой / Фото Instagram/iamsofiaeve

Подруга Евдокименко - россиянка и москвичка. Она часто постит фрагменты своей лакшери-жизни в столице террористической России. Манасир - одна из дочерей бизнесмена, миллионера с иорданскими корнями Зияда Манасира.

О персоне: Соня Евдокименко Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

