Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

Американский президент начал кривляться перед толпой журналистов.

У Трампа случился "приступ" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Дональд Трамп начал корчиться перед журналистами

Трамп заговорил о контроле умственных способностей топ-чиновников

Американский президент Дональд Трамп опозорился прямо во время своей пресс-конференции. В Сети уже разлетелось видео.

Трамп кривлялся и издавал неразборчивые звуки.

Смотрите видео с "приступом" Трампа:

У Трампа случился "приступ" / фото: скриншот

Дональд Трамп начал выдвигать требование по жесткому контролю умственных способностей топ-чиновников. Он добавил, что нужно вводить экзамены.

"Мы должны дать каждому когнитивные тесты. Я единственный президент, который проходил когнитивные проверки. Каждого президента и вице-президента нужно заставить сдавать экзамены. Ментальные тесты, например - умны ли они?" - заявил он.

Заявления Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией удастся заключить "в какой-то момент". В то же время Трамп уклонился от прямого ответа относительно возможных новых санкций против России, отметив, что обсуждает этот вопрос постоянно с конгрессменами.

Также Дональд Трамп объяснил, почему сначала поверил словам Путина об "атаке" на его резиденцию. По словам Трампа, инцидент мог произойти неподалеку, но не был связан с атакой на резиденцию.

Кроме этого, Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США. Он отверг обвинения в незаконном военном вторжении в Венесуэлу и выразил убеждение, что силовая смена режима в другой стране является законной. Отдельно Трамп отметил важность Гренландии, заявив, что территория имеет ключевое оборонное значение из-за присутствия российских и китайских кораблей в регионе.

Ловушка для Трампа: эксперт о плане Кремля

Аналитик Владимир Горбач считает, что намерения Кремля не ограничиваются украинским направлением и предусматривают попытку подорвать позиции Соединенных Штатов. По его оценке, Москва способна задействовать переговорный процесс и фактор президентства Дональда Трампа в качестве инструмента давления, стремясь усилить своё влияние в Европе и за её пределами.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

