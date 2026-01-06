РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

В нынешнем состоянии Запорожская АЭС не может быть источником быстрой прибыли.

Запорожская АЭС требует значительных инвестиций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Россия хочет "продать" Трампу ЗАЭС как выгодный "бизнес-проект"

Станция находится в критическом состоянии

Украине нужно сорвать попытки РФ превратить ЗАЭС в источник быстрой прибыли

Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа в качестве альтернативного "бизнес-проекта". Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, последствия таких попыток Украина уже начинает ощущать, в частности в контексте ситуации вокруг ЗАЭС. Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли.

Жовтенко отметил, что РФ договорилась с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о якобы прекращении активных обстрелов в районе станции, чтобы начать ремонтные работы. При этом, по словам эксперта, у Гросси есть амбиции занять пост генерального секретаря ООН.

"Здесь следует понимать, что Гросси - действующий руководитель МАГАТЭ - в "кармане" у россиян, потому что хочет стать следующим генеральным секретарем ООН и заинтересован в должности", - сказал он.

"Россия и Беларусь уже открыто его поддержали, и именно этим россияне пытаются воспользоваться, продвигая идею ЗАЭС как "готового объекта", на котором можно зарабатывать", — пояснил эксперт.

Жовтенко подчеркнул, что Украине необходимо скоординировать позицию с европейскими партнерами и не допустить реализации такого сценария. По его словам, важно донести до Трампа, что ЗАЭС в нынешнем состоянии не может быть источником быстрой прибыли.

"Нам вместе с европейскими партнерами нужно скоординироваться и не дать России реализовать этот сценарий. Важно четко доносить Трампу, что ЗАЭС в руках россиян - это та самая история с отложенной прибылью и отложенными заработками. Россияне довели станцию до такого состояния, что в нее теперь нужно серьезно вкладывать средства", - объяснил эксперт.

Только после этого, по его словам, можно говорить о возможности получения доходов.

"Наша ключевая задача — не позволить россиянам использовать даже тот украинский ресурс, который сейчас находится в их руках, как источник быстрой прибыли для Трампа", — резюмировал эксперт.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал Главред, Запорожская АЭС останется в состоянии холодной остановки - такой договоренности достигли Украина и Россия, сообщило МАГАТЭ 20 ноября. По словам главы ведомства Рафаэля Гросси, управлять АЭС во время войны невозможно.

28 декабря Гросси сообщил, что Украина и Россия договоренности о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Временное прекращение огня позволит отремонтировать линии электропередач в районе станции.

Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники писало, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Получится ли у РФ запустить ЗАЭС: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия хотела перезапустить все шесть энергоблоков ЭАЭС, но гипотетически максимум могут заработать только два, а, может, и один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это отмечают", - сказал Гончар во время чата на Главреде.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

