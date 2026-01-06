Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

Анна Ярославская
6 января 2026, 12:41
779
В нынешнем состоянии Запорожская АЭС не может быть источником быстрой прибыли.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС требует значительных инвестиций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Россия хочет "продать" Трампу ЗАЭС как выгодный "бизнес-проект"
  • Станция находится в критическом состоянии
  • Украине нужно сорвать попытки РФ превратить ЗАЭС в источник быстрой прибыли

Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа в качестве альтернативного "бизнес-проекта". Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, последствия таких попыток Украина уже начинает ощущать, в частности в контексте ситуации вокруг ЗАЭС. Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли.

видео дня

Жовтенко отметил, что РФ договорилась с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о якобы прекращении активных обстрелов в районе станции, чтобы начать ремонтные работы. При этом, по словам эксперта, у Гросси есть амбиции занять пост генерального секретаря ООН.

"Здесь следует понимать, что Гросси - действующий руководитель МАГАТЭ - в "кармане" у россиян, потому что хочет стать следующим генеральным секретарем ООН и заинтересован в должности", - сказал он.

"Россия и Беларусь уже открыто его поддержали, и именно этим россияне пытаются воспользоваться, продвигая идею ЗАЭС как "готового объекта", на котором можно зарабатывать", — пояснил эксперт.

Жовтенко подчеркнул, что Украине необходимо скоординировать позицию с европейскими партнерами и не допустить реализации такого сценария. По его словам, важно донести до Трампа, что ЗАЭС в нынешнем состоянии не может быть источником быстрой прибыли.

"Нам вместе с европейскими партнерами нужно скоординироваться и не дать России реализовать этот сценарий. Важно четко доносить Трампу, что ЗАЭС в руках россиян - это та самая история с отложенной прибылью и отложенными заработками. Россияне довели станцию до такого состояния, что в нее теперь нужно серьезно вкладывать средства", - объяснил эксперт.

Только после этого, по его словам, можно говорить о возможности получения доходов.

"Наша ключевая задача — не позволить россиянам использовать даже тот украинский ресурс, который сейчас находится в их руках, как источник быстрой прибыли для Трампа", — резюмировал эксперт.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал Главред, Запорожская АЭС останется в состоянии холодной остановки - такой договоренности достигли Украина и Россия, сообщило МАГАТЭ 20 ноября. По словам главы ведомства Рафаэля Гросси, управлять АЭС во время войны невозможно.

28 декабря Гросси сообщил, что Украина и Россия договоренности о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Временное прекращение огня позволит отремонтировать линии электропередач в районе станции.

Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники писало, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Получится ли у РФ запустить ЗАЭС: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия хотела перезапустить все шесть энергоблоков ЭАЭС, но гипотетически максимум могут заработать только два, а, может, и один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это отмечают", - сказал Гончар во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Запорожская АЭС новости Украины Тарас Жовтенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:43Война
Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:45Украина
Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Последние новости

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

Реклама
12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Реклама
10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

09:24

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

09:24

Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери ВиннВидео

09:23

Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 января (обновляется)

08:51

Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

08:27

Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Что задумал Трамп с Мадуромнение

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроныВидео

06:57

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:10

Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот Россиимнение

05:58

"Поехали со мной": раскрыто неожиданные детали бегства Повалий и Януковича

Реклама
05:17

Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

04:30

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

04:09

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкойВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

03:51

Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

03:18

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

02:38

Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

02:07

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:59

Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

01:30

Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять