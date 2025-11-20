Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

Что сообщили в агентстве:
- МАГАТЭ готово помогать в обеспечении ядерной безопасности
- На ЗАЭС восстановили ранее поврежденные линии электропередач
Запорожская АЭС останется в состоянии холодной остановки. Такой договоренности достичь Украина и страна-агрессор Россия. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило МАГАТЭ.
Глава ведомства Рафаэль Гросси отметил, что после консультаций с украинской и российской сторонами было принято соответствующее решение, ведь управлять АЭС в состоянии войны невозможно.
"Агентство по-прежнему стремится оказывать любую возможную поддержку для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине в ситуации, которую он (Гросси - Главред) назвал "чрезвычайно опасной и чрезвычайно хрупкой", - говорится в отчете.
Что удалось сделать на ЗАЭС
При посредничестве МАГАТЭ был проведен необходимый ремонт линий электропередач Днепровская и Ферросплавная. Это решило проблему с отсутствием подключения АЭС к электроэнергии.
Что известно о проблемах с электроснабжением ЗАЭС
Главред писал, что совсем недавно, 15 ноября, на Запорожской атомной электростанции снова возникли проблемы с энергоснабжением, было потеряно питание по одной из двух ключевых высоковольтных магистралей, линии "Днепровская" (750 кВ).
Именно эта линия, которую удалось восстановить только в прошлом месяце, обеспечивала основную связь оккупированной станции с украинской энергосистемой. Отключение этой магистрали снова сделало ЗАЭС уязвимой и существенно повысило риски полного обесточивания.
Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости
Напомним, Главред писал, что недавно российская пропаганда запустила очередную выдумку о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ.
Такие заявления могут свидетельствовать о намерении самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада.
Ранее сообщалось, что Россия до сих пор не отказалась от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Но неизвестными беспилотниками были повреждены трансформаторы в Молочанске и Мелитополе.
Об источнике: МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.
