Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

Договоренности удалось достичь после консультаций с обеими странами.

В МАГАТЭ сообщили об успешном ремонте линий электропередач / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в агентстве:

МАГАТЭ готово помогать в обеспечении ядерной безопасности

На ЗАЭС восстановили ранее поврежденные линии электропередач

Запорожская АЭС останется в состоянии холодной остановки. Такой договоренности достичь Украина и страна-агрессор Россия. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило МАГАТЭ.

Глава ведомства Рафаэль Гросси отметил, что после консультаций с украинской и российской сторонами было принято соответствующее решение, ведь управлять АЭС в состоянии войны невозможно.

"Агентство по-прежнему стремится оказывать любую возможную поддержку для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине в ситуации, которую он (Гросси - Главред) назвал "чрезвычайно опасной и чрезвычайно хрупкой", - говорится в отчете.

Что удалось сделать на ЗАЭС

При посредничестве МАГАТЭ был проведен необходимый ремонт линий электропередач Днепровская и Ферросплавная. Это решило проблему с отсутствием подключения АЭС к электроэнергии.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Что известно о проблемах с электроснабжением ЗАЭС

Главред писал, что совсем недавно, 15 ноября, на Запорожской атомной электростанции снова возникли проблемы с энергоснабжением, было потеряно питание по одной из двух ключевых высоковольтных магистралей, линии "Днепровская" (750 кВ).

Именно эта линия, которую удалось восстановить только в прошлом месяце, обеспечивала основную связь оккупированной станции с украинской энергосистемой. Отключение этой магистрали снова сделало ЗАЭС уязвимой и существенно повысило риски полного обесточивания.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно российская пропаганда запустила очередную выдумку о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ.

Такие заявления могут свидетельствовать о намерении самих же россиян устроить катастрофу на оккупированной Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину и страны коллективного Запада.

Ранее сообщалось, что Россия до сих пор не отказалась от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Но неизвестными беспилотниками были повреждены трансформаторы в Молочанске и Мелитополе.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

