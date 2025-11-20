Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

Кратко:
- В ближайшее время начнутся мероприятия по идентификации погибших
- Отдельную помощь оказал Международный комитет Красного Креста
В четверг, 20 ноября, российские оккупанты передали украинской стороне еще 1000 тел, которые по утверждению россиян принадлежат погибшим воинам ВСУ. В ближайшее время начнутся мероприятия по идентификации погибших. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Службы безопасности Украины, ВСУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС и других государственных учреждений. Отдельную помощь оказал Международный комитет Красного Креста.
Также в Коордштабе поблагодарили личный состав Центрального управления ЦВС Генерального штаба ВСУ. Именно эти люди осуществляют перевозку репатриированных в государственные специальные учреждения и организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.
Возвращение тел в рамках репатриации - последние новости
Напомним, 15 июня в Украину вернули 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации. Этот этап был реализован в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.
14 июня Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим различных формирований.
Ранее, как писал Главред, Украина вернула стране-агрессору России несколько тел, которые были переданы в рамках репатриации, потому что экспертизы показали, что они принадлежали российской стороне.
18 сентября в Украину из России вернули тела еще тысячи погибших граждан.
Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
