РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

ВСУ отражают российские атаки / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

Противник использует Серебрянский лес как плацдарм

Враг активизировался и вдоль реки Северский Донец

На фронте в Серебрянке, на Северском направлении, подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады продолжают удерживать позиции.

Однако ситуация в населенном пункте сложная, логистическое обеспечение - затруднено, сообщили в 7 корпусе Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Уточняется, что противник использует Серебрянский лес как плацдарм для накопления живой силы, установления передовых позиций пилотов ударных дронов, а также дальнейших штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки.

"В течение последних дней противник усилил давление на Дроновку. Десантники 81 ОАМБр уничтожают россиян при попытках инфильтроваться в этот населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в ноябре десантники 81 ОАМБр ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 - ранены, а трех россиян взяли в плен. Также десантники уничтожили и повредили 34 единицы техники противника, среди которой - танки, боевые машины пехоты, новейшие багги "Улан" и реактивные системы залпового огня.

"Вместе с тем враг активизировался и вдоль реки Северский Донец, пытается на отдельных участках ее форсировать. Ключевая цель - инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах. Контроль над этим населенным пунктом имеет критическое значение для обеспечения передовых позиций обороны", - сообщают в ДШВ.

Наступление РФ на востоке: данные аналитиков

На данный момент российское военное руководство считает Лиман приоритетным плацдармом для возможного наступления на Славянск, отодвигая Северск на второстепенную роль. По данным Института изучения войны (ISW), на Лиманском участке фронта фиксируется интенсивное развитие боевых действий. При этом аналитики отмечают, что определённые продвижения наблюдаются как у российских войск, так и у подразделений ВСУ.

