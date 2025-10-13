Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Российские штурмы малыми группами и движение мотоциклами создают угрозу, но позволяют украинским войскам эффективно реагировать.

Дроны и разведка Сил обороны постоянно мониторят ситуацию / Коллаж: Главред, фото: скрин из DeepState, Минобороны РФ

Кратко:

Серая зона возле Серебрянки расширяется, враг продолжает давление

Россияне продвигаются вдоль Северского Донца без закрепления

Потеря Серебрянского лесничества создает проблемы для обороны

В районе Серебрянки в Донецкой области наблюдается расширение серой зоны на линии фронта. Как сообщают аналитики проекта DeepState, противник постоянно оказывает давление, однако не закрепляется на территории.

"Это один из крупнейших участков серой зоны на линии фронта, где характерно постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности. Противник фиксируется буквально по всей серой зоне, где по нему осуществляется поражение", - отмечают эксперты. видео дня

Действия противника на фронте

Аналитики добавляют, что россияне движутся со стороны Григорьевки вдоль Северского Донца через Серебрянку до Дроновки и осуществляют штурмы малыми группами пехоты, иногда используя мотоциклы. Проблемой для Сил обороны стала потеря Серебрянского лесничества, где противник использует местность для продвижения.

"Россияне не ставят задачей взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытаются максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше", - сообщают в DeepState.

Реакция украинских войск

Украинские войска активно уничтожают врага при обнаружении, а дроны постоянно мониторят ситуацию, чтобы не позволить оккупантам накапливаться. Несмотря на это, количественное преимущество противника дает себя знать: в последние дни их фиксируют даже в Дроновке, где тоже появилась серая зона.

"Но такова реальность, и она, с другой стороны, дает возможность просто убивать врага, который без толку лезет на позиции бойцов Сил обороны Украины", - подчеркивают аналитики.

Тактика РФ - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска используют так называемую тактику "тысячи порезов". По его словам, ее цель - не только продвижение на Донбассе, но и растяжение украинских резервов на других направлениях.

Снегирев отмечает, что за последний год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Кроме того, оккупанты пытаются контролировать Запорожскую область и могут создавать напряжение на Херсонщине.

"Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Кроме того, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Напомним, что Силы обороны Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

