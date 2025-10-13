Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

Трамп не может повлиять на решение Украины наносить удары по российской территории, отметил Олег Жданов.

https://glavred.info/war/udary-ukrainy-po-energetike-rf-zhdanov-raskryl-poziciyu-trampa-10705982.html Ссылка скопирована

Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, Трамп не может никак на это повлиять - Жданов / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ua.depositphotos.com

Главное:

Трамп не может повлиять на удары Украины по России

Украина продолжит наносить удары

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может повлиять на решение Украины наносить удары по территории агрессора России украинскими вооружениями. Он понимает, что Силы обороны продолжат такие действия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам"

В интервью Главреду он рассказал, что Трамп не может повлиять на решение Киева наносить удары Украинским оружием по России.

видео дня

"Трамп не может повлиять на наше решение наносить удары собственными средствами огневого поражения по России. Он понимает, что Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам", - считает Жданов.

Впрочем, по его мнению, в разрешении президента США Пентагону и разведке относительно передачи Украине данных для нанесения ударов по российской энергетике может быть "подвох".

"В этом разрешении Трампа есть подвох, подводный камень: США могут сливать разведданные, переданные нам, россиянам, и россияне смогут маневрировать средствами ПВО и встречать наши дроны и ракеты на тех объектах, перечень которых дадут нам Штаты. Так будет получаться, что, с одной стороны, Трамп – герой, который борется со злом и помогает Украине, а с другой – Tomahawk у Украины пока что нет, собственных ракет пока тоже. Мы бьем по России дронами, и запретить нам это делать нельзя, а, значит, надо скорректировать наши дроны, чтобы они летели туда, куда надо", - подчеркнул Олег Жданов.

Кратко об НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп 11 и 12 октября дважды поговорили по телефону. По данным СМИ, главы государств обсудили не только возможную поставку Украине систем ПВО Patriot, но и ракеты Tomahawk.

Путин пытается сорвать поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считают аналитики Института изучения войны. Он "угрожает" усилением ПВО и ядерной риторикой.

Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты Tomahawk. Впрочем, американский президент считает, что поставки таких ракет – новая стадия эскалации. США, мол, должны знать, как Томагавки будут применяться на фронте.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред