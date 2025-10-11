Укр
Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

Алексей Тесля
11 октября 2025, 20:30
Дональд Трамп выразил готовность оказывать поддержку Украине и в будущем.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Появились новые детали переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Главное:

  • Зеленский обсудил усиление ПВО Украины
  • Президенты Украины и США говорили о поставках ЗРК Patriot и ракет Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическое оборудование, финансы на него и дополнительное ПВО ключевыми вопросами, по которым ведутся переговоры с партнерами Украины.

В своем видеообращении президент отметил, что состоялось несколько важных международных разговоров, посвященных восстановлению энергетики Украины.

"Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в громадах там, где это нужно. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО. Только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту. Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", - заявил Зеленский.

СМИ о деталях переговоров Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили не только возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но и перспективы поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам источника, Трамп проявил интерес к текущей обстановке в Украине, в том числе в Киеве, и уточнил последствия последних ракетных атак со стороны России. Он также выразил готовность оказывать поддержку.

Особое внимание в разговоре было уделено вопросам противовоздушной обороны — обсуждались как имеющиеся у Украины системы, так и возможные дополнительные поставки ракет.

Кроме того, собеседник подтвердил, что тема Tomahawk действительно поднималась, но без раскрытия деталей.

ракета Tomahawk инфографика
/ Инфографика: Главред

Эффективность Patriot снизилась: мнение эксперта

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщил, что российская оккупационная армия модернизировала свои ракетные комплексы для пуска баллистических боеприпасов, что существенно усилило их боевые возможности. В частности речь идёт об "Искандер‑М" и о "Кинжалях", адаптированных для запуска с истребителей МиГ‑31 — это увеличивает скорость полёта ракет и делает их гораздо более трудной мишенью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщает авторитетное издание Axios со ссылкой на два информированных источника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как ранее сообщал Главред, по мнению американского дипломата Майка Карпентера, бывшего посла США в ОБСЕ и экс-заместителя помощника министра обороны, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны между Россией и Украиной.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

