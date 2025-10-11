Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

Что известно:
- Зеленский и Трамп проводят переговоры
- Переговоры президентов продолжаются в телефонном формате
Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал он.
Ермак не уточнял, какие именно темы обсуждают Зеленский и Трамп.
Детали от Зеленского
Президент Украины лично заявил, что завершил переговоры с Дональдом Трампом. Зеленский назвал работу продуктивной и хорошей.
"Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - сказал Зеленский.
Он проинформировал Трампа о российских ударах по энергетике. Также президенты обсудили возможность усиления ПВО.
"Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!" - сказал Зеленский.
