Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2025, 15:59обновлено 11 октября, 16:30
Переговоры на уровне глав государства подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Зеленский проводит переговоры с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

  • Зеленский и Трамп проводят переговоры
  • Переговоры президентов продолжаются в телефонном формате

Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал он.

Ермак не уточнял, какие именно темы обсуждают Зеленский и Трамп.

Детали от Зеленского

Президент Украины лично заявил, что завершил переговоры с Дональдом Трампом. Зеленский назвал работу продуктивной и хорошей.

"Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - сказал Зеленский.

Он проинформировал Трампа о российских ударах по энергетике. Также президенты обсудили возможность усиления ПВО.

"Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!" - сказал Зеленский.

Новость дополняется...

новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Андрей Ермак
