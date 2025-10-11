Укр
Читать на украинском
Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

Алексей Тесля
11 октября 2025, 17:23
Значительная часть ответственности за поддержку Украины ляжет на Европу, считает Майк Карпентер.
Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа
Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Главное:

  • Трамп не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны
  • Значительная часть ответственности за поддержку Украины ляжет на Европу

По мнению американского дипломата Майка Карпентера, бывшего посла США в ОБСЕ и экс-заместителя помощника министра обороны, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны между Россией и Украиной.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что в будущей Стратегии национальной обороны США основное внимание будет сосредоточено на Западном полушарии — в частности, на противодействии наркоторговле в Карибском регионе и у побережья Венесуэлы.

Вторым приоритетом станет Индо-Тихоокеанский регион, а европейское направление, включая Украину, отойдет на третий план.

"Судя по всему, новая администрация Трампа не станет активно вовлекаться в мирные переговоры, что приведёт к ослаблению давления как на Москву, так и на Киев", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в таком случае значительная часть ответственности за поддержку Украины ляжет на Европу. Именно европейским странам придется нарастить как военную, так и финансовую помощь, а также увеличить объемы оборонного производства.

Участие Трампа в переговорах: мнение эксперта

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью изданию "Главред" отметил, что ранее Дональд Трамп заявлял о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с целью принудить президента России Владимира Путина к началу переговоров. Однако сейчас, по словам эксперта, поскольку Кремль не проявляет готовности к уступкам, у Трампа фактически не осталось действенных инструментов давления на Москву.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Дональд Трамп Переговоры о прекращении огня
