'Речь идет уже не о годах': Новак назвал сроки окончания войны в Украине

Первые признаки перелома ситуации на фронте уже заметны, считает глава Комитета экономистов Андрей Новак.

https://glavred.info/war/rech-idet-uzhe-ne-o-godah-novak-nazval-sroki-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10699577.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказал, сколько Россия еще сможет вести войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, 23 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Новака:

У РФ нет ресурса воевать годами, максимум 2-3 квартала

Война приведет к внутреннему экономическому коллапсу в РФ

На фронте уже виден перелом в пользу Украины

Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

"Многие будут меня критиковать, но я выскажу свой прогноз: речь идет уже не о годах, а о месяцах, говоря экономическим языком - о кварталах. Выше мы уже говорили, какой в России дефицит бюджета сейчас, какие остатки Фонда национального "благосостояния", каков реальный уровень инфляции, сколько российских предприятий являются убыточными, как много работников сокращают даже крупные компании, более того, в России уже сокращают продолжительность рабочего дня до четырех часов и зарплату на 20%. И эта тенденция будет продолжаться. При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится", - считает он. видео дня

В то же время, как отметил Новак, многое зависит и от действий самой Украины и поддержки союзников - как военной, так и финансовой. По его словам, только Украина способна остановить и уже сдерживает "вторую армию мира".

"И только Украина способна защитить Европу. Посмотрите, в воздушное пространство Польши вторглись 19 российских дронов, но поляки сбили только четыре. Делайте выводы об эффективности их действий. Румыны вообще не захотели сбивать", - отметил эксперт.

Новак подчеркнул, что Украина уже может рассчитывать на расширение поддержки. В первую очередь речь идет о скандинавских странах, которые наращивают военную и финансовую помощь, а также об общеевропейской тенденции усиления поддержки Киева. Важным фактором остается и сохранение давления со стороны США.

"Естественные экономические процессы в самой России являются исключительно негативными по всем направлениям. Они дают основания для прогноза о том, что воевать годами России уже не светит - она сможет держаться на сегодняшнем уровне максимум два-три квартала, не более. Далее - внутренний экономический коллапс, который изменит отношение Кремля ко всем процессам, а также не за горами военный провал России", - подчеркнул Новак.

Кроме внешнего фактора, внутренние экономические процессы в самой России, по мнению экономиста, работают против Кремля. Новак добавил, что первые признаки изменений на фронте уже видны, в частности на Покровском направлении, где ситуация постепенно начинает складываться в пользу Украины.

"Это первые признаки перелома ситуации на фронте в пользу Украины. Поэтому мой прогноз: России осталось несколько кварталов", - спрогнозировал председатель Комитета экономистов.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил нынешнее состояние российской экономики и объяснил, почему Россия приближается к краху и повторяет судьбу СССР:

Где будут принимать решение о завершении войны

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине нет смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией, ведь решение о завершении войны будет приниматься не в Москве. По его словам, определяющими будут позиции США и Китая.

"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - заявил Пендзин.

Когда в Украине завершится война - прогнозы

Как сообщал Главред, война в Украине близится к завершению, считает народный депутат Федор Вениславский. По его словам, ключевую роль в мирном процессе может сыграть участие президента США Дональда Трампа в трехсторонних переговорах с Владимиром Зеленским и Путиным.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Кроме этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в течение ближайших шести месяцев. Он отметил, что Дональд Трамп ведет активную дипломатию, чтобы остановить убийства.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред