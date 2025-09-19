В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

Самостоятельно Россия воевать уже не может, но есть нюанс.

У России есть дополнительные источники финансирования войны, из-за чего она и продолжается / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Подоляк:

Война в Украине продолжается из-за помощи, которую получает РФ

Россия не способна самостоятельно продолжать войну

Единственный ресурс, которого еще много у РФ, это дешевая живая сила

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин хочет продолжать войну в Украине. Однако его желания вряд ли соответствуют возможностям страны-агрессора России.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, если убрать два фактора, которые помогают Кремлю финансировать войну, России не будет.

Какие факторы помогают продолжать войну в Украине

Прежде всего Россия способна поддерживать нынешний уровень обеспечения армии благодаря продаже через посредников нефтепродуктов. В частности благодаря Индии Кремль зарабатывает огромные деньги, несмотря на санкционное давление.

Кроме этого в РФ есть экономическая поддержка Китая. Кремль договаривается не только о получении определенных ресурсов, но и о финансировании, кредитовании и дополнительных возможностях.

"Если убрать эти два фактора, то России нет. Вся эта история о великой милитарной стране, которая может вытянуть любую войну, не соответствует действительности. Россия самостоятельно уже ничего не может", - подчеркнул Подоляк.

В то время как обеспечение войска в России "хромает", у Кремля остается большой ресурс живой силы. Дело в том, что в РФ есть слишком много депрессивных регионов, где "купить" обедневших людей для продолжения войны в Украине достаточно легко. Но во всем остальном России помогают партнеры.

Как реагирует на поддержку партнеров России мир

Главред писал, что в последнее время США начали борьбу с партнерами России, за счет которых Кремль получает деньги на продолжение войны в Украине. В частности президент США Дональд Трамп заявил о введении повышенных тарифов для Индии из-за ее сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

По его словам, Индия не только импортирует большие объемы нефти из России, но и перепродает ее на международных рынках, получая значительные прибыли. При этом индийские власти демонстрируют безразличие к тому, что война России против Украины продолжается и ежедневно гибнут люди.

Поддержка стран экономики России - последние новости

Напомним, Главред писал, что несмотря на санкционные меры против России, международная торговля продолжает приносить Москве сотни миллиардов долларов благодаря азиатским странам.

Недавно в министерстве иностранных дел КНР заявили, что не планируют поддаваться "принуждению и давлению". Это произошло после того, как США в лице президента Дональда Трампа призвали Китай пересмотреть энергетическую политику из-за закупки нефти у страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона в отношении закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

