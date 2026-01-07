Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясо

Выбирать мясо нужно очень внимательно, чтобы убедиться в его свежести.

Для многих людей мясо является важной частью ежедневного рациона. Однако даже опытные покупатели часто колеблются у прилавка и не знают, действительно ли покупают качественное и безопасное мясо.

Какие признаки качественного мяса

Есть несколько факторов, на которые следует обращать внимание при покупке мяса. Все они указывают на то, действительно ли мясо является свежим и качественным. Главные признаки:

Цвет разреза. Свинина должна быть красно-розовая, баранина коричнево-красная, телятина беловато-розовая, а курица - розовая.

Свинина должна быть красно-розовая, баранина коричнево-красная, телятина беловато-розовая, а курица - розовая. Запах. Должен быть приятный мясной аромат с легким молочным оттенком.

Должен быть приятный мясной аромат с легким молочным оттенком. Упругость. На свежем мясе от прикосновения образуется ямка, которая быстро исчезает.

На свежем мясе от прикосновения образуется ямка, которая быстро исчезает. Жир. Цвет жира и жировых прожилок должен быть белым или кремовым.

Как правильно выбирать мясо

Гастрожурналист Ольга Кари в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что перед покупкой мяса нужно внимательно осмотреть выбранный кусок.

По ее словам, неприятный резкий запах, запах затхлости или вообще отсутствие какого-либо запаха должно насторожить и, в принципе, такое мясо лучше не покупать.

"Какие-то розовые, красные подтекания должны очень насторожить человека, который покупает мясо, потому что это уже на самом деле или испорченное мясо, или подправленное различными хитростями продавцов", - отметила она.

Говоря о выборе мяса в супермаркете, журналистка добавила, что обязательно нужно смотреть на даты изготовления и происхождения мяса.

"Нужно обращать внимание на производителя, где оно произведено. Если это Украина, то лучше, конечно, покупать украинское мясо. Это значит, что оно не подвергалось длительной заморозке, не путешествовало по всем странам мира, пока не добралось до супермаркета", - подытожила Ольга Кари.

Как выбирать качественное мясо в супермаркете - видео:

