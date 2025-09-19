'Путин ведет РФ к пропасти': известно, кто может организовать дворцовый переворот

Новак отметил, что традиционно смена власти в России происходит в результате переворотов.

Дворцовый переворот в РФ

Главное из заявления эксперта:

Российские чиновники уже говорят о негативных тенденциях в экономике

В окружении диктатора есть те, кто понимают, что Путин ведет Россию к полному краху

По отдельности никто в Кремле не пойдет против Путина

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, насколько в окружении диктатора Владимир Путина меняются настроения относительно войны в Украине в зависимости от того, что происходит в российской экономике.

"В течение последних четырех-пяти месяцев мы слышим публичные выступления российских чиновников, министров, председателя Сбербанка РФ: они открыто со сцены говорят о негативных тенденциях в экономике России, правда, порой придумывают новые экономические "термины", чтобы прикрыть реальное положение дел", - сказал он в интервью Главреду. видео дня

По его словам, в России уже публично и с аргументами говорят о несколько иной ситуации в экономике, отличной от той, которую очерчивает Путин.

"Путин всегда говорит, что все хорошо, а денег никогда не бывает достаточно, инфляция в пределах нормы, ВВП растет, то есть "все хорошо". И другие начинают возражать и указывать на то, что не все так хорошо", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, отдельно никто в Кремле не пойдет против Путина.

"Но в его окружении есть те, кто уже давно все понял, а сейчас экономические показатели уверяют их в том, что Путин ведет Россию к полному краху, к пропасти. Большими и уверенными шагами Россия бежит к пропасти, и дальше ее ждет глубокий провал", - отметил Новак.

Он также добавил, что не исключено, что группа людей в окружении Путина, которые понимают ситуацию, может организовать и осуществить дворцовый переворот.

"Традиционно смена власти в России происходит в результате переворотов. Вспомните, как закончили Сталин, Берия, Хрущев (его деликатно, но выгнали также переворотом). Так что и в имперские, и в советские времена в России все так же: любые изменения в верхах возможны исключительно через дворцовые перевороты. Я гораздо больше надежд возлагаю на путинское окружение и ситуацию в Кремле, чем на россиян", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил нынешнее состояние российской экономики и объяснил, почему Россия приближается к краху и повторяет судьбу СССР:

Проблемы в России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что в РФ разгоняется инфляция, возникают сложности с производством высококачественных видов топлива.

"Бензин по талонам уже отпускают в Крыму, да и то не всем. Аналогичный вопрос встал в Приморье. Ведь когда начинается паника в одном месте, она перекидывается и на другие регионы", - отметил он.

Экономика РФ - что известно

Как сообщал Главред, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин говорил, что обвалить российскую экономику санкциями невозможно.

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран заявил, что российская экономика имела в начале вторжения в 2022 году определенный запас прочности, сейчас он подошел к концу.

Кроме того, международный валютный фонд снизил прогноз по экономическому развитию РФ в ближайшие годы. Отмечается, что российская экономика, которая пережила определенный рост во время военного периода, сейчас демонстрирует признаки замедления.



О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

